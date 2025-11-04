장동혁, 영남·충청·호남 순회하며 정책 협의…표밭 다지기 시동

국민의힘 지도부가 영남 지역을 잇달아 방문해 지방자치단체장들을 만나고 내년도 예산안을 협의하고 나섰다. 내년 지방선거를 앞두고 전통적 지지기반을 찾아 지지층을 결집시키고, 표심을 단단히 다지려는 의도로 분석된다. 국민의힘 지도부는 충청과 호남 지역도 연달아 찾아 외연 확장도 시도한다는 방침이다.
국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표, 김도읍 정책위의장 등 지도부는 4일 경남 창원 경남도청에서 부산·울산·경남 지역민생 예산정책협의회를 열었다. 국민의힘 소속 광역단체장인 박형준 부산시장, 김두겸 울산시장, 박완수 경남도지사와 부·울·경 지역 국회의원들도 참석했다. 이 자리에서 장 대표는 “부울경은 대한민국 산업의 심장”이라며 “부울경이 잘돼야 우리 경제가 살아나고 대한민국 균형발전도 실현된다”고 밝혔다. 장 대표는 가덕도 신공항의 차질 없는 추진과 부산글로벌허브도시특별법 통과, 해양수산부의 온전한 부산 이전, 소형모듈원자로(SMR) 특별법 제정 등 부·울·경 지역 발전을 위한 지원을 약속했다. 김 정책위의장도 “부·울·경의 재도약을 위해 모든 당력을 집중하겠다”며 “광역교통망 확충과 물류·산업 인프라 보강을 통해 부·울·경이 국가 신성장 동력의 거점으로 자리 잡을 수 있도록 입법과 예산 차원의 지원을 적극 이어 가겠다”고 말했다.
앞서 장 대표를 비롯한 국민의힘 지도부는 전날에는 대구를 찾아 대구·경북 지역민생 예산정책협의회에 참석했다. 5일에는 대전을 찾아 충청권 지역민생 예산정책협의회에 참석할 예정이다. 이어 충남 당진을 찾아 철강업계 관계자들을 만나 간담회를 진행한다. 장 대표는 6일에는 취임 후 처음으로 광주를 찾아 국립5·18민주묘지를 참배하고, 광주 종합쇼핑몰 부지를 둘러볼 계획이다.
장 대표가 국민의힘 지지세가 강한 영남권에 이어 역대 선거마다 민심의 ‘캐스팅보트’ 역할을 해온 충청권을 거쳐 호남까지 방문하는 건 내년 지방선거를 염두에 둔 행보로 풀이된다.
장 대표는 경제계와도 연쇄 간담회를 가질 계획이다. 11일에는 대한상공회의소회장인 최태원 SK그룹을 비롯해 대한상의 관계자들과 정책 간담회를 개최한다. 이어 소상공인연합회, 한국중견기업연합회 등과도 간담회를 계획하고 있다.
한 국민의힘 관계자는 “장 대표가 지방을 직접 찾으면서 지지층 결집부터 시작해서 외연 확장까지 모두 계산하고 있다”며 “민생과 경제 행보를 통해 표심을 공략할 계획”이라고 설명했다.
