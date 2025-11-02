정찰위성 5호기 발사 성공…북핵 위협에 선제타격 준비 완료

국방부는 2일 오후 2시 09분 미국 플로리다주 케이프커내버럴 우주군 기지에서 정찰위성 5호기가 정상적으로 발사됐다고 밝혔다.
이번 발사는 한국형 3축 체계의 핵심 전력 확보를 위한 ‘군사정찰 425사업’의 마지막 단계다. 군사정찰 425 사업은 한국이 자체적으로 군사정찰 위성 5기를 개발하고 발사해 북한 등 주변국 위협을 실시간으로 감시하고 ‘킬체인’ 등 군 대응 체계 핵심 역량을 강화하는 사업이다. 킬체인은 북한의 핵·미사일 위협을 탐지해 발사 전 제거하는 선제타격 전략을 뜻한다.
이번에 발사된 5호기는 세계 최상위 수준의 영상레이더(SAR) 위성을 보유해 초고해상 영상 촬영을 할 수 있고 날씨와 밤낮의 영향을 받지 않는다. 또 본체 고기동성 능력을 활용해 영상을 촬영할 수 있고 조밀한 지역에서도 다수의 영상 촬영도 가능하다.
이와 함께 1~4호기와 함께 군집으로 운용해 표적으로 빠르고 정확하게 식별할 수 있고 표적 특성에 맞는 센서(EO, IR, SAR)를 활용해 북한의 도발징후도 감시한다.
