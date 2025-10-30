한미 정상 ‘경주 햅쌀밥-미국산 소갈비찜’ 오찬

이재명 대통령은 29일 국빈 방한한 도널드 트럼프 미국 대통령과 오·만찬을 함께했다. 트럼프 대통령에 대한 예우 차원에서 오찬에는 미국산 소고기로 만든 갈비찜이, 만찬에는 트럼프 대통령의 아들이 운영하는 와이너리의 와인이 포함됐다.
이 대통령과 트럼프 대통령의 오찬에는 전국 각지 특산물을 재료로 한 퓨전 한식 코스가 제공됐다. 전채요리는 전남 신안 새우, 고흥 관자, 완도 전복 등 국내산 해산물에 트럼프 대통령의 고향인 뉴욕의 성공 스토리를 상징하는 ‘사우전드 아일랜드 드레싱’이 가미됐다. 메인 메뉴로는 경주 햅쌀로 지은 밥과 공주 밤, 평창 무, 천안 버섯, 미국산 소갈비로 만든 갈비찜이 제공됐다. 대통령실은 갈비찜에 대해 “한국과 미국의 풍미를 조화시켰다”고 설명했다. 디저트로는 ‘PEACE!’(평화)라는 단어가 새겨진 접시 위에 양국 정상의 우호를 상징하는 금장 브라우니와 감귤이 담겼다. 8월 첫 정상회담에서 ‘피스메이커’와 ‘페이스메이커’ 역할을 약속했던 점을 활용한 것이다.
이 대통령이 주최한 특별 만찬에는 트럼프 대통령을 포함해 베트남, 호주, 뉴질랜드, 캐나다, 태국, 싱가포르 등 7개국 정상이 함께했다. 영월 오골계와 트러플을 곁들인 만두, 경주 천년한우 등심, 경주 남산 송이버섯, 구룡포 광어, 지리산 청정지역에서 양식된 캐비아를 곁들인 최고급 양식이 코스로 제공됐다. 만찬주로는 트럼프 대통령의 아들 에릭 트럼프가 운영하는 와이너리의 술인 ‘트럼프 샤르도네’와 ‘트럼프 카베르네 소비뇽’이 준비됐다.
