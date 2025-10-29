오늘 경주박물관서 李·트럼프 회담…훈장 수여하고 금관 선물도

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 아시아태평양경제협력체(APEC) 개최지인 경북 경주에서 두 번째 한미 정상회담을 갖는다. 올해 8월 미 워싱턴에서 열린 첫 정상회담 이후 약 두 달 만이다.
대통령실에 따르면 이날 오전 트럼프 대통령은 APEC 정상회의를 계기로 부산 김해국제공항을 통해 국빈 방한한다. 정부는 공식환영식과 별도로 의장대 사열과 예포 21발 발사 등 공항 환영식을 진행한다.
트럼프 대통령은 글로벌 경제 리더들이 모이는 APEC CEO 서밋에 참석한 후 곧바로 한미 정상회담에 돌입할 예정이다.
정상회담은 국립경주박물관에서 열린다. 확대 오찬 회담 형식으로 이 대통령과 트럼프 대통령은 물론, 각 정부의 고위급 인사들이 참석할 예정이다.
본격적인 회담이 시작되기 전 방명록 서명을 시작으로 기념 촬영, 공식 환영식, 서훈 행사 및 금관 선물, 전시 관람 등 친교 일정이 진행될 것으로 보인다.
서훈 행사에서 이 대통령은 트럼프 대통령에게 무궁화 대훈장을 수여할 것으로 알려졌다. 무궁화 대훈장은 우리나라 최고 훈장으로 국가 안전 보장에 기여한 우방국 원수에게 예외적으로 수여해 왔다. 트럼프 대통령은 무궁화 대훈장을 수훈하는 최초의 미국 대통령이 된다.
이 대통령은 또 도금으로 특별 제작한 ‘천마총 금관’ 모형을 선물할 것으로 알려졌다. 6세기 초에 제작된 천마총 금관은 현존하는 신라 금관 중 가장 크고 화려한 금관으로 꼽힌다. 문화재 복제 전문가인 김진배 삼선방 대표가 제작한 도금 제품으로 트럼프 대통령의 리더십과 권위를 상징하는 선물이라고 한다.
한편 이날 정상회담에선 관세 협상 후속 논의가 테이블에 오를 것으로 보인다. 한미는 3500억 달러(약 502조 원) 규모 대미(對美) 투자 펀드를 두고 현금 투자 규모와 수익 배분, 투자처 선정 문제 등에서 접점을 찾지 못하고 있는 상황이다.
안보 분야 관련해서는 한미 원자력 협정 개정과 한국의 국방비를 국내총생산(GDP) 대비 3.5%로 인상하는 내용 등이 논의된다. 특히 한국의 우라늄 농축 및 사용후 핵연료 재처리 권한을 일본 수준으로 확대하는 데도 의견을 모은 것으로 전해진다.
한미 정상이 문서화된 합의문을 낼 수 있을 지도 주목된다. 우리 정부는 관세 협상이 타결되지 않더라도 안보 분야 합의문을 먼저 발표하는 방안을 검토하고 있다. 하지만 미국 측은 관세 협상이 마무리 돼야 안보 합의문도 내놓을 수 있다는 입장이다.
박성진 기자 psjin@donga.com
