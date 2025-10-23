최민희 ‘MBC 퇴장 명령’에…與원내수석 “심각하게 보고 있다”

23일 국회 과학기술정보방송통신위원회의 MBC 대주주인 방송문화진흥회(방문진) 국정감사에서 더불어민주당 소속 최민희 과방위원장이 20일 MBC 박장호 보도본부장을 퇴장시킨 것이 거듭 논란이 됐다. 최 위원장은 23일 “앞으로도 필요하다면 국회에서든 어디서든 계속 지적할 것”이라며 정당한 조치였다는 입장을 고수했지만 원내 지도부에서는 최 위원장의 과방위 운영에 대해 “심각하게 보고 있다”는 목소리가 나왔다.
국민의힘 박충권 의원은 이날 과방위의 방문진과 KBS, EBS 등 국정감사에서 권태선 방문진 이사장에게 “(최 위원장이) 자신과 관련된 개별 기사를 언급하면서 격한 감정을 드러내고 실무자 퇴장 명령을 한 것은 피감기관 실무 책임자에 대한 명백한 겁박”이라며 “권력을 남용한 부당한 보도 개입 아니냐”고 물었다.
권 이사장은 “개별 보도 사안에 대해서는 질문을 자제해 온 게 국회 관행”이라며 “유감스러운 일”이라고 했다. 그러자 최 위원장은 “권 이사장의 유감 표명을 받아들이고 성찰하겠다”면서도 “그날 국민의힘 의원들은 심지어 화면에 개별 보도를 다 띄워 놓고 ‘친(親)민주(당 보도)’라고 했다”고 비판했다. 또 소셜미디어에 올린 입장문에선 “국회 회의에서 필요하다고 판단한 문제 지적을 할 뿐”이라고 했다.
하지만 민주당 문진석 원내운영수석부대표는 기자들과 만나 “당에서도 심각하게 보고 있다”며 “조만간 (김병기) 원내대표의 의견 표명이 있을 것”이라고 우려를 표명했다.
국민의힘 소속 과방위원들은 이날 최 위원장을 직권 남용, 방송법 위반 혐의로 고발하겠다고 밝히면서 과방위원장직 사퇴를 촉구했다.
이날 국감에서 국민의힘 김장겸 의원은 최 위원장 의원실에서 딸 결혼식에 화환을 보내 달라고 이진숙 전 방송통신위원장에게 요청했다는 의혹을 제기했다. 이 전 위원장은 통화에서 “방통위 직원이 ‘최민희 의원실 보좌관’으로부터 연락을 받았다고 했다”고 주장했다. 앞서 최 위원장은 국감 기간 딸 결혼식이 국회에서 열린 데 대한 비판에 피감기관에 일절 연락한 적이 없다고 했다. 최 위원장 보좌관도 “화환 관련해 아무에게도 요청한 적 없다”며 “문의받은 적도 없다”고 했다.
