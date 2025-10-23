최민희, ‘MBC 퇴장’ 논란에…“앞으로도 필요하면 계속 지적”

최민희 더불어민주당 언론개혁특별위원장이 20일 서울 여의도 국회에서 열린 언론개혁특별위원회 허위조작정보 근절안 발표 기자회견에서 모두 발언을 하고 있다. 2025.10.20/뉴스1

최 위원장은 입장문에서 “MBC 국감 관련 논란에 대한 입장을 밝힌다”면서 “MBC 현장 국감은 공영방송이라고는 하나 수신료를 받거나 정부 지분이 없는 MBC의 독립성과 자율성을 최대한 존중하면서 과방위원이 MBC에 대한 여러 정책 제안은 물론 비판과 지적도 하는 자리”라고 했다. 그러면서 “보도 내용은 납득하기 힘들었다”며 “과방위원들의 자극적인 발언을 그대로 들려줄 뿐 사실이 뭔지는 전혀 다루지 않았다”고 주장했다.