동아일보

野 ‘김현지’ 질문에…김동연 “이 사람 얘기가 왜 경기도 국감에 나오나”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 21일 16시 58분

코멘트

글자크기 설정

김현지 제1부속실장이 21일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 국무회의에 배석해 있다. 2025.10.21. 뉴시스
김현지 제1부속실장이 21일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 국무회의에 배석해 있다. 2025.10.21. 뉴시스
21일 국회 행정안전위원회 경기도 국정감사에서 김현지 대통령실 제1부속실장이 거론됐다. 국민의힘 서범수 의원은 김동연 경기도지사에게 김 실장의 경기도청 근무 기간 등을 물으며 “김 실장을 증인으로 신청했는데, 더불어민주당의 철벽 방어로 막히고 있다”고 했다. 김 지사는 “이 사람(김 실장) 얘기가 왜 경기도 국감에 나오는지 저는 이해가 안 된다”고 했다.

국회방송 갈무리
국회방송 갈무리
서 의원은 이날 경기 수원시 영통구 경기도청에서 열린 경기도 국감에서 김 실장으로 추정되는 인물의 통화 내용을 재생하며 “(김 실장이) 경기도청에 언제부터 언제까지 근무했느냐”고 물었다. 이에 김 지사는 “제가 그 내용을 (모른다)”며 “그 사람(김 실장)과 면식도 없다”고 답했다.

서 의원은 “예, 안다”면서도 “(해당) 발언의 시점은 언제로 추측하느냐”고 물었다. 김 지사가 “아는 바가 전혀 없다”고 답하자 서 의원은 “(통화에서) ‘지사님’이라는 이야기가 나온다”며 “통상적으로 보면 지사님이라고 하더라도 대선 경선에서 후보로 확정이 되면 지사님이라고 안 하고 ‘후보님’이라고 하는데, 후보라고 안 하고 지사를 이야기한다. 그러면 이분은 이재명 당시 지사가 지사로 계실 때 현직 공무원으로서 저 작업을 한 것으로 저는 본다”고 했다.

그러면서 서 의원은 “현직 공무원의 선거 개입이 아니냐”면서 이를 확인하기 위해 김 실장을 증인으로 신청했지만 막혔다고 했다. 그러면서 “숨는 사람이 범인”이라고 덧붙였다.

김동연 경기도지사가 21일 경기 수원시 영통구 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2025.10.21/뉴스1
김동연 경기도지사가 21일 경기 수원시 영통구 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2025.10.21/뉴스1
김 지사는 “이 질문을 왜 저에게 하는지 이해가 안 된다”며 “제가 취임하기 훨씬 전에 (김 실장이) 별정직 공무원이었다. 제가 아는 바도, 면식도 없다”고 했다. 그러면서 “이것이야말로 정쟁화하는 것”이라며 “경기도에 오셨으면 경기도 도정에 대한 얘기를 좀 나눴으면 좋겠다”고 했다.

김 지사는 “도대체 오래 전 퇴직한 5급 별정직 공무원이 중차대한 경기도 국감에서 무슨 의미가 있는가”라고 했다. 그러면서 “제가 내용도 알지도 못하고, 알 필요도 없다”며 “저는 이해가 잘 안 된다”고 했다.

#김동연#서범수#김현지#경기도#국정감사#증인#질문
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스