이찬진 금감원장 서초구에 2주택…“자녀 거주, 한두달내 정리”

취임 당시 부동산 대출과 집값 상승의 악순환을 잡겠다고 밝힌 이찬진 금융감독원장이 ‘다주택 논란’과 관련해 “눈높이에 맞지 않는 부분은 한두 달 내 정리할 것”이라고 밝혔다.
이 원장은 21일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 금융감독원 등에 대한 국정감사에 출석해 “염려를 끼쳐 죄송하다”며 이 같이 말했다.
이날 국감에서 야당 의원들은 이 원장이 금융당국 수장임에도 다주택자인 점이 위선적이라고 지적했다.
국민의힘 강민국 의원은 “금융권을 향해서 부동산 부분의 자금 쏠림을 개혁하라고 강하게 주문하고 있는데, 금감원장이 할 말이 아니다“며 “내로남불 원장의 리더십이 과연 시장에 먹히겠나”라고 비판했다.
이에 이 원장은 “조속히 해결하겠다”며 “한두 달 내로 정리할 계획”이라고 답했다.
실제로 이 원장은 취임 일성으로 “부동산 가격 상승이 가계대출 확대를 부추기고 다시 부동산 가격을 올리는 악순환이 형성되고 있다”고 언급한 바 있다. 그러나 실거주가 아닌 목적으로 고가의 아파트를 소유한 사실이 알려지면서 논란이 일었다.
이 원장은 1995년 준공된 서울 서초구 우면동 대림아파트 두 채를 갖고 있다. 둘다 155㎡(약 47평) 규모다. 이 아파트는 김의겸 새만금개발청장이 2021년 ‘갭 투자’로 구매했다가 논란이 된 바 있다. 매매가는 18억∼22억 원 선이다.
이날 강 의원이 ‘아파트 두 채는 다주택자인가 아닌가’, ‘지금은 누가 살고 있나’ 등의 질문을 쏟아내자 이 원장은 “(아파트) 둘 다 사용 중이다”라고 답했다. 이어 이 원장은 “분가한 자녀들이 같은 아파트 단지 내 두 채를 소유하고 있고, 거주하고 있다”라며 “한 가족이 아파트 두 채를 실제로 쓰고 있다”라고 해명했다.
국민의힘 김상훈 의원도 “초고가 지역의 아파트를 두 채나 보유하고 있어서 위선적이라는 논란이 제기됐다”며 “시민단체 활동할 때도 고위공직자 임용 시에 다주택자를 배제해야 한다고 주장했지만 초고가 지역의 아파트 두 채를 보유하고 있다. 두 번째 아파트를 2019년도에 매입했다”고 지적했다.
이 원장의 재산에 대한 질타도 이어졌다. 이 원장은 민주사회를위한변호사모임(민변) 공익소송위원장 시절, 구로 농지 강탈 사건 국가배상 소송에서 농민들을 대리해, 승소 대가로 약 400억 원의 수임료를 받은 것으로 알려져 있다.
김 의원이 ‘두 번째 아파트는 현금자루 보관 아파트인가’라고 묻자 이 원장은 “거주하고 있다”고 말했다. 또 ‘400억 원을 어디에 보관하고 있느냐’는 질문에는 “금융기관에 대부분 있다”고 답했다.
또 이날 강 의원은 “10·15 부동산 대출 규제 강화 이후 금융정책을 감독하는 기관의 수장으로서 재산 내역을 투명하게 공개해야 한다”며 “오전에 자료를 요청했지만 아직 제출되지 않았다”고 자료 제출을 압박하기도 했다.
이에 이 원장은 “재산신고와 관련해서 10월 말까지 신고가 예정돼 있는데 다소 조금 지연되는 것 같다”고 밝혔다.
