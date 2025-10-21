김민석 “정부 역량 총동원 AI-바이오-컬쳐&콘텐츠 육성”

채널A

김 총리는 “제1회 채널A 체어스 포럼, 담고 있는 주제의 내용을 우리가 충실하고 탄탄하게 의논해서 그 내용이 우리의 성장 전략과 미래 담론을 만들어내는 데 큰 선도의 계기가 되기를 바란다”며 “대한민국 대표 포럼으로 제1회 채널 체어스 포럼이 성장하기를 기원한다”고 했다.