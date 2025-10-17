중거리-장거리용 ‘다기능레이다’ 글로벌 강자

한화시스템은 약 30년간 레이다를 개발한 경험을 바탕으로 세계적인 수준의 최첨단 다기능레이다(MFR)를 개발하는 국내 유일한 업체다. 1980년대 후반부터 천마 탐지추적레이다, 철매-Ⅱ 다기능레이다, 함정용 추적레이다 개발 등을 시작으로 다기능레이다의 핵심 기술을 확보해왔다. 최근에는 한국형 전투기(KF-21) 등 전투기에 탑재되는 AESA 레이다를 비롯해 장거리 지대공 유도무기(L-SAM), 차기호위함(FFX-B3), 한국형차기구축함(KDDX)의 다기능레이다 및 425 위성의 SAR 등 지상·해상·항공 및 위성까지 운용 가능한 첨단 레이다를 개발하고 있다.
한화시스템의 레이다는 최근 수출 행보를 이어가며 K-방산의 위상을 높이는 데 기여하고 있다. 한화시스템은 17∼24일 서울공항 등에서 열리는 ‘서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX 2025)’에 참가해 K-레이다의 기술력을 전 세계에 과시할 예정이다.
‘천궁-Ⅱ’ 중거리용 다기능레이다
미사일 요격체계 기술은 소수의 선진국만 보유하고 있다. ‘한국형 패트리어트’로 잘 알려진 ‘중거리 지대공 유도무기체계’는 지상에서 공중의 적 항공기와 탄도미사일을 요격하는 국내 기술로 개발된 한국형 미사일방어체계(KAMD)의 핵심이다. 이 중 레이다는 가장 주요한 자산이다.
한화시스템이 국방과학연구소와 함께 개발한 ‘천궁-Ⅱ’의 다기능레이다는 유도무기체계의 핵심 센서로 모든 방향에서 접근하는 적 전투기와 탄도미사일을 동시에 탐지하고 추적할 수 있다. △7탐지·추적 △피아 식별 △재밍(전파방해) 대응 △유도탄 포착·추적·교신 등 복합 임무를 1대의 3차원 위상배열 레이다로 동시에 수행한다. 한화시스템은 선진국의 최신 기술과 동등한 능동위상배열안테나(AESA)를 적용해 기술 경쟁력도 확보했다.
한화시스템은 2022년 아랍에미리트(UAE), 작년에는 사우디아라비아와 천궁-Ⅱ 다기능레이다 수출 계약을 맺었다.
‘L-SAM’ 장거리용 다기능레이다
장거리 지대공 유도무기체계는 우리 군이 보유한 어떤 대공무기체계보다도 먼 거리에서 날아오는 적의 미사일을 추적하고 조기에 파괴하는 지대공 방어체계다. 국방과학연구소 주관으로 한화시스템이 시제업체로 참여해 개발한 장거리용 다기능레이다는 ‘장거리 지대공 유도무기체계’에 적용된다. 다수의 표적 탐지·추적과 항공기 피아 식별 등을 동시에 수행할 수 있으며 장거리에서 날아오는 고고도 탄도미사일 및 원거리 항공기, 장거리 순항미사일까지 대응이 가능하다.
한화시스템의 장거리용 다기능레이다는 천궁과 천궁-Ⅱ 다기능레이다의 항공기·탄도미사일 탐지·추적 등의 핵심 알고리즘을 고도화했으며 △탄도미사일 탐색 영역 △탐지추적 수와 전자전 대응능력 △피아 식별 능력도 대폭 향상했다.
장사정포 요격체계 다기능레이다
국방과학연구소가 주관하고 한화시스템이 시제업체로 참여해 개발하고 있는 ‘장사정포 요격체계 다기능레이다’는 동시 다수의 위협체에 대한 표적을 탐지 및 추적하는 것이 가능하다.
특히 다발로 무리 지어 날아오는 장사정포를 실시간으로 탐지·추적·요격할 수 있어 ‘한국형 아이언돔’이라 불리며 국내 주요 핵심 시설을 촘촘히 보호할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 한화시스템의 장사정포 요격체계 다기능레이다는 해외 유사 무기체계인 아이언돔보다 우수한 탐지 추적 성능을 보유하고 있다.
또한 다수 표적이 좁은 영역에 군집해 진입하더라도 이를 개별적으로 식별할 수 있으며 표적을 요격한 후에 발생하는 파편과 실제 로켓 표적을 분류·식별할 수 있어 복잡하고 긴박한 전장 환경에서도 안정적으로 운영하는 것이 가능하다.
AESA(능동위상배열) 레이다
전투기의 전면부에 탑재돼 ‘눈’ 역할을 하는 AESA(능동위상배열)는 공중과 지상·해상 표적에 대한 탐지 및 추적 등 다양한 임무를 동시에 수행하는 것이 가능한 최첨단 레이다다. 기계식 레이다보다 넓은 영역을 탐지하고 다중 표적과 동시 교전을 할 수 있다.
한화시스템은 2020년 8월 국방과학연구소와 함께 AESA 레이다 시제 1호기를 성공적으로 출고했으며 올해 8월부터 KF-21에 탑재될 AESA 레이다 양산 1호기 공급을 본격적으로 시작한 바 있다.
댓글 0