국회 운영위 증인채택 회의 연기…국힘 “김현지 이슈 두렵나”

국민의힘 송언석 원내대표가 김현지 대통령제1부속실장의 국정감사 증인 출석과 관련해 “당연히 국회에 나와 국민의 의견을 대신한 국회의원들의 질문에 성실히 답변할 책무가 있다”고 밝혔다.
송 원내대표는 15일 KBS 라디오 인터뷰에서 김 실장의 대통령총무비서관 시절을 언급하며 “원래 대통령실 내 인사나 재무 예산을 다루는 자리인데, 총무비서관이 장관급 인사에 관여한 정황이 있다”며 “산림청장 자리에 자기가 잘 아는 지인을 하고, 강선우 전 여성가족부 장관 후보자가 사퇴할 때도 김현지 전 비서관이 직접 전화 통화를 해서 ‘사퇴하라’고 통보했다는 것 아니냐”고 말했다. 이어 송 원내대표는 “그건 총무비서관의 업무가 아니다. 직권남용”이라고 주장했다.
당초 국회 운영위원회는 이날 김 실장 등 국정감사 증인 채택을 위해 전체회의를 열 예정이었으나 회의를 연기했다. 이에 대해 송 원내대표는 “김현지 전 비서관의 여러 문제 있는 행위, 언행에 대해 또 한 번 이슈가 될 것이 두려워서 날짜 자체를 일방적으로 연기한 게 아닐까 생각한다”며 “김현지 전 비서관이 국감에 나와서 국민한테 자신의 육성으로 정확하게 진실을 밝혀야 하는 건 국민에 대한 책무”라고 강조했다.
국민의힘은 김 실장에 대한 전방위적 공세를 펼치고 있다. 국회 법제사법위원회 소속 국민의힘 의원들은 이날 서울 서초구 대법원 앞에서 기자회견을 열고 김 실장을 증인으로 신청했다고 밝혔다. 법사위원인 나경원 의원은 기자회견 후 기자들과 만나 “오늘 김현지 부속실장, 설주완 변호사, 최기상 의원을 증인으로 신청했다”며 “(김 실장이) 이재명 대통령 보좌관으로서 위증교사 또는 증거 인멸을 시도했는지에 대한 것인 만큼 김 실장은 당당히 나와서 증언해야 할 것”이라고 강조했다.
국회 법제사법위원인 주진우 의원은 페이스북에 “김현지는 대통령 부속실장이다. 이재명 공범 사건을 얼마든지 보고 받을 수 있는 지위”라며 “김현지가 이재명과 공범 관계에 있는 다른 사건에도 관여했는지 밝혀야 한다”고 말했다.
댓글 0