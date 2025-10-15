‘불법 대북송금’ 이화영 변호인 “김현지 전화 받고 그만뒀다”

[2025 국정감사]
법사위 국감 ‘김현지’ 쟁점 떠올라
이화영 ‘이재명에 보고’ 진술 이후… 변호인 교체 과정 金관여 의혹
당시 검사 “질책 많이 받았다더라”… 野 “그 자체가 증거인멸-위증교사”
與 ‘술자리 회유’ 법무부에 수사촉구
여야는 14일 국회 법제사법위원회 법무부 국정감사에서 김현지 대통령제1부속실장을 두고 정면 충돌했다. 국민의힘에서 김 부속실장이 쌍방울그룹의 불법 대북송금 사건으로 검찰 수사를 받고 있던 이화영 전 경기도 평화부지사가 “이재명 당시 경기도지사에게 보고했다”는 취지로 진술한 이후 이 전 부지사 변호인 교체에 개입했다는 의혹을 제기하면서다. 전날 진행된 법사위의 대법원 국감에서 더불어민주당이 조희대 대법원장에 대한 질의를 강행한 것을 두고 논란이 불거진 가운데, 이번에는 김 부속실장이 법사위 국감의 쟁점으로 떠오른 것이다.
● 檢 “김현지가 이화영 변호인 질책”
국민의힘 주진우 의원은 14일 법무부 국감에서 “(이 전 부지사가) 설주완 변호사를 사임시키고 김광민 변호사를 새로 선임하는 과정에서 당시 이재명 대표 최측근이던 김현지가 그 과정을 직접 챙겼다는 제보를 받았다”고 주장했다. 당시 수사검사이자 이날 증인으로 출석한 박상용 검사는 “설 변호사가 갑자기 약속된 조사에 출석하지 않아 이유를 물어 보니 김현지 님으로부터 전화 질책을 많이 받아 더 이상 나올 수 없다고 했다”며 “(수원지검) 간부들에게도 그 사정에 대해 전부 보고를 했다”고 밝혔다.
앞서 이 전 부지사는 2023년 6월 검찰 조사에서 “쌍방울의 방북 비용 대납을 이재명 당시 지사에게 보고했다”는 취지로 자백했다. 이후 이 전 부지사의 변호를 맡았던 설 변호사가 돌연 사임하면서 변호인이 민주당 소속 경기도의원인 김 변호사로 교체됐다.
주 의원은 “당시 이 대표와 공범 관계(이 전 부지사)가 문제되는 사건”이라며 “공범 관계의 최측근이 공범인 사람의 변호인한테 질책을 하고 왜 자백했느냐고 따지고 변호사를 자르려 했다면 그 자체가 증거인멸이고 위증교사 아니겠느냐”고 했다. 주 의원은 김 부속실장의 법사위 증인 출석을 요구하기도 했다.
이 전 부지사는 “설 변호사가 저를 돕는 게 아니라 검찰을 돕는 행태를 보여서 논쟁하고 설전한 후 사임하겠다는 말도 없이 갑자기 사라져서 나타나지 않았다”고 했다. 다만 설 변호사는 동아일보에 “김 부속실장이 ‘이 전 부지사가 설 변호사가 검찰에 협조하도록 본인을 회유한다고 하는데 사실이냐’고 물었다”며 “오해를 받기 싫어서 바로 사임한다고 했다”고 했다. 이어 “김 부속실장에게 이 전 부지사 수사 내용을 보고했고, 김 부속실장의 전화를 받고 변호인을 그만뒀다”고 말했다. 설 변호사는 “당시 이 대통령 사건을 전부 컨트롤하던 김 부속실장에게 특이사항을 보고했다”고도 했다.
국민의힘은 정성호 법무부 장관을 향해서도 “이 정도로 국민적 논란이 있는 김 부속실장이 어떤 사람인지 파악했느냐”고 날을 세웠다. 정 장관은 “파악한 바는 없지만 김 부속실장이 성남시장이나 도지사, 당 대표를 할 때 이재명 대통령의 보좌진으로 매우 유능하고 청렴하게 일했다”고 답했다.
● 與 “술자리 회유 의혹 감찰 아닌 수사해야”
민주당은 당시 이 전 부지사가 ‘술자리 회유’를 통해 검찰로부터 진술을 강요받았다며 법무부에 수사를 촉구했다. 법무부는 앞서 “2023년 5월 17일 수원지검 1313호 검사실 내 영상녹화실에서 ‘연어회 덮밥 및 연어 초밥’으로 이화영, 김성태(전 쌍방울 회장) 등이 저녁식사를 하는 과정에서 종이컵에 소주를 마신 정황을 확인했다”며 감찰을 지시한 바 있다.
박균택 의원이 “감찰에만 치중할 것이 아니라 수사권까지 가지고 신속하게 처리할 수 있도록 수사권도 부여하는 방안 이것을 한번 검토해 주시면 어떻겠느냐”고 하자, 정 장관은 “감찰 결과 위법 행위가 드러나면 당연히 수사로 가야 되지 않겠나”라고 답했다.
서울중앙지검장 출신인 이성윤 의원은 “검찰이 과거 전가의 보도처럼 쓰는 수법이 있다”며 “처음에는 자백받기 위해 구속을 하고, 구치소에서 구속된 사람을 수백 번 불러 가지고 자백을 받고 겁박용 압수수색을 하는 것”이라고 거들었다.
이 전 부지사는 이날 “박 검사가 허락했는지에 대해선 모르겠으나 박 검사가 동석한 자리에서 술자리가 있었다”고 증언했다. 이 전 부지사는 쌍방울그룹에 경기도가 북한에 지급하기로 약속한 스마트팜 사업비 500만 달러와 경기도지사였던 이 대통령의 방북비용 300만 달러를 북한에 대납하게 한 혐의 등으로 징역 7년 8개월이 확정된 바 있다. 이 전 부지사는 국회 청문회 등에 출석해 술자리 회유 날짜를 여러 차례 바꿔 위증으로도 기소된 상태다.
