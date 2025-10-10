이준석 ‘동탄미시룩’ 댓글 논란에 …“추근댄 적 없다” 법적 조치 예고

이준석 개혁신당 대표(경기 화성을)가 최근 소셜미디어(SNS)에 올라온 ‘동탄 미시룩’ 관련 게시물에 “불순한 의도로 댓글을 달았다가 삭제했다”는 일부 누리꾼들의 주장에 대해 법적 조치를 예고했다.
이 대표는 9일 자신의 페이스북에 “제가 마치 어디에 댓글을 달아서 여성에게 추근댄 것처럼 허위 사실을 유포하고 다니는 일부 무리가 있다”며 “동탄 신도시에 사는 분들은 ‘동탄룩’ 같은 말로 도시의 이미지를 왜곡하거나 고정관념을 만드는 것을 매우 싫어한다”고 밝혔다.
앞서 SNS에서는 이 대표가 ‘동탄 미시룩’ 관련 인스타그램에 게시물에 “동탄에 이런 복장 하시는 분 없다” “동탄에서 안 보이는 유형” 등 댓글을 단 것이 캡처돼 확산했다.
일부 누리꾼은 “영포티 그 자체다. 나중에 댓글 삭제까지 완벽하다”고 주장하며, 이 대표가 불순한 의도로 댓글을 남겼다가 지운 것처럼 해석될 수 있는 글을 올렸다.
이에 대해 이 대표는 “그런 얼토당토않은 인스타그램 글이 보이면 저는 종종 ‘동탄에 그런 사람 없습니다’라고 댓글을 단다”며 “동탄 사는 사람들도 저런(동탄에 그런 사람 없다는) 댓글 많이 단다. 멀쩡히 아이를 키우며 어느 동네보다도 부지런히 살아가는 동탄 맘들을 비하하는 밈이 있다면, 그 지역 국회의원이 그것을 지적하는 것이 당연한 도리 아니냐”고 반박했다.
그러면서 “어쭙잖게 공작할 생각은 하지 마라. 당연히 아무 문제가 없는 댓글이기에 삭제하지도 않았다”며 “요즘 들어 기승을 부리니 이 유형도 법적 조치 취해두겠다”고 덧붙였다.
‘동탄 미시룩’은 온라인 커뮤니티에서 유래한 밈(meme·온라인 유행 콘텐츠)으로, 경기도 화성시 동탄신도시에서 주로 보인다는 젊은 기혼 여성들의 패션을 의미한다. 신체 라인이 부각되도록 몸에 밀착되는 스타일의 긴 원피스가 대표적이다. 해당 밈은 2020년대 초 ‘젊은 부부가 많이 사는 신흥신도시’로 알려지며 널리 퍼졌는데, “여성을 성적 대상화한다”는 지적이 있다.
댓글 0