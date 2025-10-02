李대통령 지지율 57%…2주 전보다 2%p 하락

이재명 대통령 지지율이 57%를 기록했다는 여론조사 결과가 2일 나왔다. 2주전 보다 2%포인트 떨어진 수치다.
엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 9월 29일~이달 1일 전국 만 18세 이상 남녀 1003명을 대상으로 진행한 전국지표조사(NBS) 결과에 따르면 이 대통령 국정 운영에 대해 ‘잘하고 있다(매우+잘함)’는 긍정적 평가는 57%, ‘잘못하고 있다(매우+못함)’는 부정적 평가는 34%로 조사됐다.
이 대통령의 지지율은 지난달 1주 차 조사에서는 62%, 9월 3주 차 조사에서는 59%를 기록했다. 한 달간 내림세를 이어가고 있는 것이다.
정당 지지도는 더불어민주당 41%, 국민의힘 22%, 개혁신당 3%, 조국혁신당 3%, 진보당 1% 등의 순으로 나타났다. 민주당과 국민의힘 지지도는 직전 조사(9월3주차) 결과와 모두 동일했다.
한편 민주당 주도로 요구 중인 조희대 대법원장 청문회 출석 관련해서는 ‘의혹 해소를 위한 필요 조치’(43%)라는 의견과 ‘사법권 침해한 과한 조치’(41%)라는 의견이 오차범위 내에서 팽팽하게 맞섰다.
NBS조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 15.6%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
박성진 기자 psjin@donga.com
