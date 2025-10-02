동아일보

‘박진영 대중문화위’ 출범… 李 “핵심산업 지원”

李-朴 두루마기 한복차림 행사

이재명 대통령이 1일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 ‘대중문화교류위원회 출범식’ K컬처 체험존에서 블랙핑크 응원봉 점등을 하고 있다. 왼쪽부터 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장, 이 대통령, 최휘영 문화체육관광부 장관 2025.10.1 대통령실 제공
이재명 대통령이 1일 대통령 직속 대중문화교류위원회 출범식에서 “우리 대중문화가 전 세계인에게 웃음과 감동, 공감을 주는 것을 넘어서 한국 경제의 미래를 책임질 핵심 산업으로 거듭날 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

이 대통령은 이날 경기 고양시 일산 킨텍스에서 열린 출범식에서 박진영 공동위원장(JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서)과 민간위원 26명에게 위촉장을 수여하면서 이같이 밝혔다. 이 정부 들어 신설된 대중문화교류위는 음악 드라마 영화 게임 등 대중문화의 글로벌 확산에 필요한 민관 협업 체계를 구축하는 역할을 맡고 있다.

이 대통령은 ‘오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘’이라는 백범 김구 선생의 말을 인용하며 “마침내 그 말처럼 음악과 영화, 영상, 게임, 웹툰 등의 K컬처는 더 이상 우리만의 것이 아니라 전 세계인이 함께 소통하고 공감하는 유력한 매개체로 발전했다”고 했다. 이어 “가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것”이라며 “백범의 꿈처럼 높은 문화의 힘으로 세계를 선도하는 대한민국이 됐으면 좋겠다”고 했다.

이 대통령은 “‘지원하되 간섭하지 않는다’는 ‘팔길이 원칙’을 철저히 지켜 현장에서 자율성과 창의성이 제대로 발휘되도록 지원하겠다”며 “정책이 실질적이고 가시적인 성과를 거둘 수 있도록 든든하게 역할을 해달라”고 강조했다.

두루마기 한복 차림으로 참석한 이 대통령은 출범식에 앞서 박 위원장, 최휘영 문화체육관광부 장관과 함께 ‘K컬처 체험 공간’을 둘러봤다. 이 대통령은 K팝 응원봉을 보며 “지난겨울에 많이 봤던 것”이라고 했다. 이날 출범식에선 JYP엔터테인먼트 소속 그룹 스트레이 키즈와 하이브 소속 그룹 르세라핌이 각각 오프닝, 마무리 공연을 펼쳤다.

신규진 기자 newjin@donga.com
