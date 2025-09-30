李 “식료품값 담합 가능성…조선시대엔 매점매석 사형”

장바구니 물가 상승 보고받고
이재명 대통령이 30일 “식료품 물가만 왜 이렇게 많이 오르나. 이는 정부의 기능에 문제가 발생했기 때문”이라며 관계 부처 대책 마련을 지시했다. 추석 명절을 앞두고 ‘장바구니 물가’ 관리에 대한 정부의 강한 의지를 강조한 것으로 해석된다.
“정부가 통제 역량 상실한 것”
이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 주재한 국무회의에서 한국은행과 기획재정부, 공정거래위원회, 농림축산식품부로부터 물가 동향 및 대책 추진 현황을 보고 받았다.
이 대통령은 “식료품 물가 상승이 시작된 시점이 2023년 초인데 왜 이때부터 올랐는지 근본적 의문을 가져야 한다”며 “정부가 통제 역량을 상실한 것으로 봐야 한다”고 지적했다.
이에 송미령 농림부 장관이 환율 문제로 수입 식료품 가격이 올랐다는 취지의 언급을 하자 “환율만으로 설명하기 어렵다”며 “정부가 작동하지 않은 측면이 강한 거 같다”고 꼬집었다.
이 대통령은 업체의 담합 가능성도 언급했다. 이 대통령은 주병기 공정거래위원장에게 “담합이 이뤄지고 있을 가능성도 크다”며 “가격을 올려 과도한 이익을 취한 사례가 있나”라고 물었다.
이어 “(불공정행위를 하는 기업의) 고삐를 놔주면 담합과 독점을 하고 횡포를 부리면서 폭리를 취한다”며 “조선시대 때도 매점매석한 사람을 잡아 사형시키고 그랬다”고 강조했다.
그러면서 “과일을 살 때 ‘망둥이가 뛰면 꼴뚜기 뛰둣이 한 품목 가격이 오르면 다룬 품목 가격도 같이 오른다’는 것”이라며 “이건 시장 원리가 아니다. 물가로 인한 서민 고통을 줄여야 한다”고 당부했다.
