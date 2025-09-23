‘오산 옹벽 붕괴’ 청문회 조사받은 LH직원, 숨진채 발견

동아일보

7월 16일 오후 7시 4분께 경기도 오산시 가장교차로 고가도로의 옹벽이 무너지며 차량 2대를 덮치는 사고가 발생해 소방당국이 구조 작업을 벌이고 있다. 경기도소방재난본부 제공
올해 7월 벌어진 ‘오산 옹벽 붕괴 사고’로 조사를 받은 한국토지주택공사(LH) 직원이 스스로 목숨을 끊은 사실이 뒤늦게 알려졌다.

23일 경남 진주경찰서에 따르면 이달 1일 오전 1시쯤 진주시 한 야산에서 50대 LH 직원 A 씨가 숨진 채 발견됐다. A 씨는 같은 날 0시 10분쯤 LH 동료 직원들에게 “오산 옹벽 공사 때문에 외롭고 힘들다”는 내용의 문자 메시지를 보낸 것으로 전해진다.

메시지를 받은 직원 신고로 경찰이 출동했고 50분가량 수색 끝에 사망한 A 씨를 발견했다.

A 씨는 2006~2012년 문제의 옹벽이 포함된 서부우회도로 양산~가장 구간이 시공될 당시 현장 공사를 담당했었다. 해당 도로는 LH가 발주하고 현대건설이 시공을 맡았다.

폭우가 내렸던 올 7월, 당시 옹벽 붕괴 사고 후 이재명 대통령은 지자체, 관련 기관 등에 대처가 미흡한 것 아니냐며 지적하기도 했다. 이 대통령은 “충분히 예측될 수 있는 상황인데도 대응을 잘 못해서 인명 피해가 발생한 사례들이 보이는데 다시 그런 일이 발생하지 않도록 하라”고 당부했다. 이 대통령은 오산시장에게 전날 발생한 옹벽 붕괴사고와 관련해 도로 통제가 안 된 이유를 묻기도 했다.

이 대통령 질타에 경찰은 즉각 오산시청과 시공사인 현대건설, 도로 보수업체 등에 대한 강제 수사에 착수했고 지난달 28일에는 국토교통부 중앙시설물 사고조사위원회 청문회에 A 씨가 출석하기도 했다.

경기남부경찰청 광역수사단 수사전담팀 관계자는 “A 씨는 경찰 수사 대상이 아니었고, 참고인 신분도 아니어서 소환 계획이 없었다”고 설명했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
