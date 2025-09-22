신라호텔 결혼식 돌연 취소 통보…“국가행사 때문”

11월초 예약 줄줄이 변경 안내
신라호텔이 국가 행사를 이유로 올 11월 초에 진행되기로 했던 일부 소비자들의 결혼식 일정을 변경하고 있는 것으로 확인됐다.
APEC 참석 정상 숙박 때문인 듯
고객들 “결혼 두 달 앞두고” 발동동
22일 호텔신라 등에 따르면 서울 신라호텔은 최근 일부 결혼식 예약자들에게 “11월 초 국가 행사가 예정돼 있어 부득이하게 예약 변경을 안내 드리고 있다”며 예식 일정 취소 혹은 변경을 안내하고 있다. 호텔신라 관계자는 “국가행사가 있어 11월 초 결혼식을 계약한 고객들에 개별적으로 연락을 드리고 조율 중”이라고 했다.
결혼식 일정을 변경해야 하는 일부 소비자는 당혹스럽다는 입장을 보이고 있다. 결혼식 일정에 맞춰 사진 촬영, 신혼여행 등의 모든 결혼 준비가 진행되기 때문이다.
다만, 호텔신라 측은 애초 식장을 계약할 때 국가 행사 등의 이유로 계약이 취소될 수 있다는 점이 명시돼 있다고 했다. 호텔신라 관계자는 “이러한 계약 내용이 담겨 있다고 해도 당황스러울 소비자들에게 개별로 연락드려 조치를 취하고 있다”고 했다.
호텔신라 측은 11월 초 국가 행사에 대해선 계약상 밝힐 수 없다는 입장이다. 다만, 10월 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 관련한 조치가 아니냐는 분석이 나온다. 이번 APEC 정상회담에서는 한미, 한중간 정상회담이 벌어질 것으로 전망된다. 이재명 대통령과 양국 정상과의 회담은 서울에서 열릴 가능성도 배제할 수 없는 상황이어서 숙소를 미리 비워놔야 하는 상황인 것으로 알려졌다.
이와 관련해 주진우 국민의힘 의원은 “이게 독재다. 자유민주주의 국가에서 있을 수 없는 일”이라며 “대통령 아들은 화려하게 결혼시켜 하객이 인산인해를 이뤘는데, 힘없는 국민은 정부가 한마디 하면 잡아뒀던 예식장도 정부에 헌납해야 하느냐”고 했다.
한편, 호텔신라에서의 결혼식은 초호화 결혼식의 대명사로 인식된다. 식장 내 꽃 장식과 무대, 식사 비용 등 여러 선택 사항에 따라 결혼식에 들어가는 비용만 수억 원대를 오간다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
