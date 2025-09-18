샌델 만난 李 “정의로운 사회, 말은 쉽지만 현실은 어려워”

“빛의 혁명으로 정의사회 모범 돼가”
교수의 ‘평화 배당’ 개념도 언급하며
“평화는 비용이나 손실 아닌 현실적 이익”
이재명 대통령이 18일 마이클 샌델 하버드대 교수를 만나 “대한민국도 평화 체제가 구축이 돼서 국민 모두가 ‘평화 배당’을 얻을 수 있으면 참 좋겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오후 용산 대통령실에서 샌델 교수와 접견해 정치·사회 전반에 관한 철학을 공유하는 시간을 가졌다.
샌델 교수는 ‘정의란 무엇인가’ 책 저자로, 공동체주의 정치 철학의 대표적 학자로 유명하다. 이 대통령은 지난 2021년 12월 대선후보 당시 샌델 교수와 ‘공정’을 주제로 화상 대담을 나눈 바 있다.
이 대통령은 당시 대담을 거론하며 “그 때 많은 가르침을 받았는데, 교수가 말하는 정의로운 사회와 평화 배당 등 개념들이 대한민국 국민들에게 아주 각별한 느낌을 주고 있다”고 말했다.
이어 “상식적이고 정의로운 사회라는 것은 말로는 쉽지만 현실에선 매우 어려운 게 사실”이라며 “세계가 정치적 혼란도 많이 겪고, 특히 극우의 발호 때문에 사회적 안전성도 매우 저해되고 있다”고 했다.
그러면서 “샌델 교수가 말한 평화 배당이란 개념이 재미있게 다가왔다. 평화라는 것이 비용과 손실이 아니라 이익, 현실적 이익이라는 점이 많이 알려지면 좋겠다”라고 덧붙였다.
이 대통령은 또 “대한민국은 어려운 과정을 겪긴 했지만, 빛의 혁명을 통해 정의로운 사회를 향한 민주적인 사회, 연대의 공동체를 현실 사회에서 만들어 나가는 모범이 돼가고 있지 않나 하는 자부심도 있다”라고 말했다.
샌델 교수는 “평화 배당을 조금 더 구체적으로 이야기하면서 경제 배당과 민주적 배당까지도 이야기해 볼 수 있을 것 같다”고 밝혔다. 그는 “한반도에 평화를 구축할 수 있다면, 이를 통해 대한민국뿐만 아니라 국가들의 양극화를 해결할 수 있다면 그 또한 민주주의로 나아가는 데 도움이 되지 않을까”라고 했다.
이에 이 대통령은 “사실 제가 드리고 싶은 말씀”이라면서 “우리가 민주주의나 정의, 평화를 일상과 동떨어진 이상적인 가치나 이념의 문제라고 생각하지만 실제 그것이 아주 현실적인 이익이라는 점을 생각하기가 어렵다”고 공감을 표했다. 그러면서 “교수와 같은 영향력 있는 분이 ‘평화와 정의가 바로 현실적 이익’이라고 말하는 것이 정말 큰 영향을 미칠 것”이라고 강조했다.
