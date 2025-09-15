양평고속도로 관여 국토부 서기관, 뇌물 혐의로 구속영장 청구

김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 15일 서울-양평 고속도로 종점 변경 의혹 사건과 관련해 지난 2023년 국토교통부 타당성 조사에 관여했던 핵심 실무자 김 모 서기관에 대한 구속영장을 청구했다.
김건희 특검팀(특별검사 민중기) 김형근 특별검사보는 이날 정례 브리핑에서 “오늘 오전 양평 고속도로 종점 변경 의혹 사건 수사 과정 중 포착된 국토교통부 김 모 서기관의 특가법상 뇌물 혐의와 관련해 구속영장을 청구했다”고 밝혔다. 구속 전 피의자 심문 일정은 오는 17일 10시 30분 열릴 예정이다.
김 서기관은 2022년 국토부가 용역업체를 통해 서울-양평고속도로 타당성 조사를 진행할 당시 실무자로 일했다. 그는 2023년 서울-양평고속도로 종점 변경 과정에 관여했다는 의혹을 받는다.
김 서기관은 지난달 25일 피의자 신분으로 특검에 출석해 서울-양평고속도로 노선 변경 특혜 의혹과 관련해 조사받은 바 있다.
해당 의혹은 2023년 5월 국토부가 서울∼양평고속도로의 종점 노선을 김 여사 일가 땅 일대로 바꿔 특혜를 주려 했다는 내용이다. 김 서기관은 당시 용역업체에 양평고속도로 노선 변경을 제안한 인물로 전해졌다.
당초 양평군 양서면으로 종점이 설정돼 사업이 예비타당성 조사를 통과했지만 윤석열 정부가 출범한 뒤 종점이 변경됐다. 논란이 일자 원희룡 당시 국토부 장관은 그해 7월 사업 백지화를 선언했다.
특검팀은 국토부와 양평군 등이 김 여사 일가에 특혜를 주려고 양평고속도로 사업의 타당성 조사 용역을 수행했던 민간 용역업체에 종점 변경을 압박했다고 의심하고 있다.
특검 관계자는 김 서기관이 받은 뇌물 액수에 대한 질문에 “액수는 저희가 밝히기 어려운 상황”이라고 답했다. ‘뇌물을 준 사람은 누구냐’는 질문에도 “피의사실이라 말하기 어렵다”고 말을 아꼈다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0