‘文환대’ 이낙연 사진 올리자… 이언주 “이재명 못 잡아먹어 안달”

새미래민주당 이낙연 상임고문이 경남 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방했다.
이 상임고문은 14일 페이스북을 통해 “추석 인사를 겸해 아내와 함께 평산으로 가 문 전 대통령 내외분을 찾아뵈었다”며 문 전 대통령 내외와 함께 활짝 웃고 있는 사진을 공개했다.
그는 또 “근황과 지난 일, 막걸리 얘기 등 여러 말씀을 나눴다”며 “내외분께선 매우 건강하게 지내시며 여기저기 의미 있는 곳에 다니고 계셨다”고 전했다.
이같은 사진이 공개되자 더불어민주당 내에선 불편한 기색을 감추지 않았다.
민주당 이언주 최고위원은 페이스북에서 이 상임고문을 향해 “오래전부터 이재명 대통령을 못 잡아먹어서 안달 난 사람”이라고 비판했다.
그는 “이러면 세상이 당연히 정치적 해석을 할 것임을 알 터인데 굳이 저렇게 환대하는 사진을 공개할 필요가 있었는지 이해가 안 간다”고도 했다.
이 최고위원은 또 “(윤석열 전) 대통령이 친위 쿠데타로 헌법 질서를 위반하면서 파면돼 치른 지난 대선에서 내란에 동조한 김문수 후보를 지지 선언한 것을 어떻게 이해해야 하나”라고 목소리를 높였다.
이 상임고문은 문재인 정부에서 초대 국무총리를 지냈다. 2021년 대선 경선에서 이재명 당시 후보와 경합해 패배한 후 지난해 1월 민주당을 탈당해 새미래민주당을 창당했다.
21대 대선에서는 “괴물 독재국가의 출현을 막고 희망의 제7공화국으로 함께 건너가자”며 국민의힘 김문수 대선 후보 지지 연설을 했다.
