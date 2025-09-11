[속보]권성동 체포동의안 가결…본인도 찬성표, 국힘은 불참

통일교측서 불법 정치자금 수수 혐의
불법 정치자금 수수 의혹을 받는 국민의힘 권성동 의원에 대한 체포동의안이 국회 본회의를 통과했다.
앞서 불체포특권 포기 밝힌 권성동
“민주당과 달라야…찬성표 던져달라”
체포안 가결로 구속영장심사 받게 돼
국회는 11일 본회의를 열고 재석 177명 중 찬성 173표, 반대 1표, 기권 1표, 무효 2표로 권 의원의 체포동의안을 가결 처리했다.
국회의원 체포동의안 가결 요건은 재적의원 과반 출석에 출석의원 과반 찬성이다.
이에 따라 권 의원은 법원의 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 출석해야 한다.
권 의원은 20대 대통령 선거를 앞둔 2022년 1월 5일 윤영호 전 통일교 세계본부장(구속 기소)으로부터 불법 정치자금 1억 원을 수수한 혐의로 구속영장이 청구됐다. 지난 9일 국회 본회의에서 권 의원에 대한 체포동의안이 보고됐다.
권 의원은 이날 본회의에서 체포동의안 표결을 앞두고 신상발언을 하며 106명의 국민의힘 의원을 향해 “한 분도 빠짐없이 저에 대한 체포동의안을 찬성해 달라”고 밝혔다.
그는 “선거 때는 불체포특권을 포기하겠다고 공약해 놓고, 선거가 끝나자마자 불체포특권 뒤로 숨어버린 이재명의 민주당과는 달라야 한다”고 강조했다. 20대 대선 후보 시절과 2023년 6월 대표 연설 때 이재명 대통령은 불체포특권 포기를 약속했다가 같은 해 9월 체포동의안 표결 직전 돌연 더불어민주당에 부결을 요청한 바 있다.
권 의원은 “특검이 저에 대해 제기한 주장은 모두 거짓이다. 공여자가 1억 원을 전달했다는 그날은 제가 공여자와 처음으로 독대한 자리”라며 “상식적으로 생각해 보라. 어느 누가 처음으로 독대한 자리에서 불법적인 정치자금을 주고받을 수 있겠나”라고 해명했다.
이어 “오늘날 민주당은 죄악의 크기만큼 권력이 커지는 집단”이라며 “대통령과 국무총리, 당 대표까지 모두 전과자”라고 주장했다.
그러면서 “저는 과거에도 불체포특권을 헌정사 처음으로 포기한 바 있다. 이번에도 불체포특권을 포기한다고 밝혔다”며 “당당하고 결백하기 때문”이라고 강조했다.
아울러 “저는 아무리 억울하더라도 민주당에 무죄를 호소하진 않겠다”며 “그러나 단 하나 민주당에 부탁한다면 정치 보복은 저 하나로 끝내달라”고 말했다.
민주당 의원들은 권 의원이 발언에 나서기 직전 “국민에게 사과하세요”라고 외쳤다. 또 발언 도중에는 “헛소리 마세요” “죄를 지었으면 책임을 져라” “윤석열 만났나”라고 소리치며 야유를 보내기도 했다. 이에 국민의힘에서는 “조용히 하세요”라고 맞받았다. 국민의힘 의원들은 체포동의안 표결에 불참하며 권 의원의 신상발언 이후 본회의장을 퇴장했다. 최수진 원내수석대변인은 본회의가 열리기 전 의원총회 직후 기자들과 만나 “표결 불참은 한두 사람의 의견이 아니라 많은 의원의 의견이 모인 것이어서 당론이라고 봐야 한다”고 밝혔다. 권 의원 본인은 찬성표를 던졌다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
