“악수는 사람과 한다”던 정청래에… 장동혁 “악수하려 마늘-쑥 먹어”

[李대통령-여야대표 회동]
“이재명 대통령이 오늘은 하모니 메이커(harmony maker)가 된 거 같다.”(더불어민주당 정청래 대표)
여야 대표로 공식석상 첫 악수
鄭 “대통령이 하모니 메이커”
“정청래 대표와 악수하려고 당 대표가 되자마자 마늘하고 쑥을 먹기 시작했었다.”(국민의힘 장동혁 대표)
여야 대표는 8일 서울 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령과의 오찬 회동에서 악수를 나누면서 이렇게 말했다. 정 대표가 지난달 2일 당선된 후 여야 대표가 공식 석상에서 악수한 것은 이날이 처음이다. 정 대표는 취임 직후 “악수도 사람하고 하는 것”이라며 국민의힘 지도부가 12·3 비상계엄을 사과해야 악수하고 대화를 나눌 수 있다고 공언해왔다.
오찬장에 미리 도착해 있던 장 대표는 이 대통령과 정 대표가 입장하자 이 대통령과 먼저 악수했다. 이 대통령이 장 대표에게 정 대표와도 악수를 나누라고 권하자 정 대표와 장 대표는 환하게 웃으며 악수했다. 이날 이 대통령은 빨간색과 파란색, 흰색이 교차하는 스트라이프 넥타이를 맸고, 정 대표는 민주당을 상징하는 파란색 계열 넥타이를, 장 대표는 국민의힘 상징색인 빨간색 계열 넥타이를 맸다.
정 대표는 모두발언에서 “이 대통령이 여야 지도부를 초청해 주셔서 다시 한번 감사드리고, 특히 장 대표와 악수할 수 있는 기회를 주셔서 감사드린다”라고 말했다. 장 대표는 곰이 사람이 되기 위해 마늘과 쑥을 100일간 먹었다는 단군신화 내용을 인용하면서 “미처 100일이 안 됐는데, 오늘 이렇게 (정 대표가) 악수에 응해 주셔서 감사드린다”고 답했다.
이상헌 기자 dapaper@donga.com
