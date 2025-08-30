李대통령, 강릉 가뭄에 “재난사태 선포·국가소방동원령”

ⓒ뉴시스

이 대통령은 회의에서 “강릉 지역의 급수난 해소를 위해 전국적인 지원이 필요하다”며 “장단기 대책을 종합적으로 검토해 실효성 있는 방안을 마련하라”고 했다. 그러면서 “행정안전부 장관이 중심이 돼 신속히 대책을 추진하라”고 지시했다.