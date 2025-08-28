동아일보

李대통령, SNS에 ‘휴가중 보이스피싱 막은 경찰관’ 실명 칭찬

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 28일 16시 56분

코멘트

글자크기 설정

이재명 대통령 엑스(X) 캡처
이재명 대통령 엑스(X) 캡처
이재명 대통령이 28일 보이스피싱 범죄를 사전 차단한 대전서부경찰서 이진웅 경사에 대해 “날카로운 직감과 관찰력으로 신속히 대처했다”며 공로를 칭찬했다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X)에 “투철한 사명감이 사회에 얼마나 긍정적인 영향을 미치는지를 여실히 보여줬다”며 이같이 적었다. 그러면서 “이 같은 헌신으로 우리가 평화로운 일상을 누릴 수 있음에 깊은 감사를 전한다”고 덧붙였다.

이 경사는 이달 13일 오후 12시 16분경 대구 중구의 한 아파트 앞 상가에서 보이스피싱 현금 수거책으로 의심되는 남성을 현장에서 검거한 바 있다. 당시 휴가 중이던 그는 30대 남성이 휴대전화로 건물을 촬영하며 주위를 두리번거리는 모습을 보고 전화금융사기를 직감했다.

이 경사는 남성을 미행하던 중 한 피해자가 종이가방을 건네는 장면을 목격하고 현장을 급습했다. 종이 가방에는 현금 1700만 원이 들어 있었다. 곧바로 경찰에 신고한 그는 피해자에게 범죄 사실을 설명했다.

대전경찰청
대전경찰청
당시 소매가 없는 휴가 복장을 입은 이 경사를 보고 피해자는 “경찰이 맞느냐”고 의심하기도 했다. 그러나 이 경사가 동료 경찰에게 통화를 연결해 주는 등 10여 분간 설득한 끝에 피해자도 상황을 인지했다. 이 경사는 피해자에게 현금을 돌려주고, 현금 수거책을 경찰에 인계한 뒤 현장을 떠났다.

한편 금융위원회는 이날 보이스피싱 범죄 근절을 위해 금융권 대응 역량을 강화하는 방안을 발표했다. 이는 이 대통령이 지난 6월 4일 취임 후 첫 국무회의에서 보이스피싱과 관련해 특단의 대책을 마련할 것을 지시한 데 따른 것이다. 이번 대책에는 보이스피싱 사기를 당한 피해자들이 은행 등 금융회사로부터 피해액의 일부나 전부를 배상받을 수 있다는 내용이 포함됐다.

#보이스피싱#이진웅 경사
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0