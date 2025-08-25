동아일보

김건희 또 진술 거부…특검 “29일 기소 유력 검토”

  동아일보

  • 입력 2025년 8월 25일 15시 37분

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 및 정치자금법 위반 혐의 등의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2025.8.12/뉴스1 ⓒ News1 사진공동취재단
김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 이르면 29일 김 여사를 기소할 방침이다.

특검 관계자는 이날 오후 서울 종로구 KT광화문빌딩웨스트에서 정례 브리핑을 통해 “김 여사의 2차 구속 영장 연장 만기가 일요일(31일)이라 그 전에 당연히 기소해야 한다”며 “현재 유력하게 검토하고 있는 기소 시점은 금요일(29일)”이라고 밝혔다. 이어 “이번주에 한번 더 소환해야 할 필요성이 있다고 보인다”면서도 “소환 일정은 아직 통보한 것은 없다”고 했다.

특검팀은 이날 오전 10시부터 김 여사에 대한 구속 후 4차 피의자 조사를 진행 중이다. 박상진 특검보는 “(김 여사가) 대체로 진술거부권을 행사 중”이라고 전했다. 특검팀은 12일 김 여사를 구속한 뒤 14, 18, 21일 세 차례 조사에서 공천개입 의혹과 도이치모터스 주가 조작, 건진법사 청탁 의혹 등을 추궁했다. 김 여사는 이때도 대부분 진술을 거부한 것으로 알려졌다.

한편 특검팀은 이날 오전 ‘통일교 청탁 의혹’의 핵심인 건진법사 전성배 씨(65)도 소환해 조사하고 있다. 21일 구속 이후 첫 조사다. 전 씨는 2022년 4∼8월경 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 통일교 현안 청탁을 대가로 6000만 원 상당의 그라프 다이아몬드 목걸이와 총 2000만 원 상당의 샤넬백 2개 등을 건네받아 김건희 여사에게 전달한 혐의를 받는다.

특검팀은 김 여사와 전 씨를 상대로 통일교 청탁 혐의 등에 대해 집중 추궁할 방침이다.

#김건희#특검#진술 거부#기소 방침
김예슬 기자 seul56@donga.com
