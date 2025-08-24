강훈식 “한마디라도 더 설득하려면 가야”…‘3실장’ 모두 방미

강훈식 대통령비서실장은 24일 이재명 대통령의 미국 방문에 동행하기 위해 출국하면서 “한 사람이라도 더 만나고, 한 마디라도 더 설득할 수 있다면 당연히 가야한다고 생각한다”고 말했다.
강 실장은 이날 출국길에 기자들과 만나 “한미정상회담의 성공은 대단히 중요하다. 민관이 힘을 합쳐서 한미정상회담 성공을 뒷받침하기 위해서 모든 노력을 다 하고 있다”며 이같이 밝혔다.
이날 강 실장은 “구체적인 내용과 일정에 대해서 말씀드리지 못함을 양해 부탁한다”며 “돌아와서 여러분께 설명할 기회가 있을 것. 이해해 달라”고 말했다.
강 비서실장의 순방단 합류로 위성락 안보실장, 김용범 정책실장 등 대통령실 ‘3실장’이 모두 국내를 비우게 된 것은 이례적이다. 다만 대통령실은 강 실장 출국의 구체적인 이유에 대해선 말을 아끼고 있다.
앞서 위성락 국가안보실장은 지난 22일 용산 대통령실에서 가진 기자간담회에서 “(강 비서실장이) 미국에서 협의할 별도 일정이 있다”고 밝힌 바 있다. 위 실장은 24일 브리핑에서도 강 실장 출국 배경에 대해선 “나중에 말씀드리겠다”고만 했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0