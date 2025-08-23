대동강에서 와인 마신 신혼부부의 말로[주성하의 ‘北토크’]

분단의 장벽 너머에서 일어나는 일들을 반세기 동안 북한을 지켜봐온 주성하 기자의 시선으로 풀어봅니다.

북한 내부 영상에서 가련한 자들이라고 비판받은 신혼 부부. 북한 내부에서 상영되는 동영상을 다시 휴대전화 카메라로 촬영했기에 화질이 좋지는 않다. 동아일보 DB

최근 북한 김여정이 한국을 향해 연일 독설을 내뱉습니다.18일 이재명 대통령이 을지국무회의에서 “작은 실천이 조약돌처럼 쌓이면 상호 간 신뢰가 회복될 것”이라고 하자, 다음날인 19일 곧바로 등판해 “마디마디, 조항 조항이 망상이고 개꿈”이라며 “이재명은 역사의 흐름을 바꾸어놓을 위인이 아니다”고 했습니다.이번이 처음은 아니고, 8월 들어 일주일에 한 번꼴로 등장해 “허황된 개꿈, 너절한 기만극, 헛된 망상” 등의 악담을 쏟아냅니다.악역을 여동생에게 맡긴 김정은은 광복절 당일에 러시아 예술단 공연을 참관할 정도로, 러시아에 잘 보이려고 안간힘을 쓰고 있습니다. 윗동네 러시아에 붙어 살길을 찾는 와중에, 아랫동네 남쪽에서 자꾸 ‘들이대니’ 짜증이 난다는 것을 김여정을 통해 전달합니다.지난해부터 김정은은 남북 관계를 ‘적대적 두 국가’로 규정하고, 아예 마주 앉을 생각을 하지 않고 있습니다. 그리고 대남 메시지도 “나, 최고 존엄이 언급할 정도로 중요한 것이 아니다”는 것을 보여주려 애를 씁니다.

북한 매체들에 대동강의 전경과 유람선을 선전하는 기사들이 부쩍 늘었다. 노동신문 뉴스1

● 대동강 문명 띄우기

북한이 1994년에 조성한 단군릉 전경. 평양시 강동군 대박산 정상에 웅장하게 건설됐다. 동아일보 DB

단군릉 내부에 전시돼 있는 5000년 전의 ‘단군 유골’. 동아일보 DB

이렇게 남북 관계가 철저히 단절되고 있는 와중에 북한에서 눈여겨볼 만한 움직임이 일어나고 있습니다.이상하게 북한 매체들이 대동강을 열심히 띄우고 있는 겁니다. 왜 그러는지 살펴보니, 기사마다 부쩍 대동강 문명이 언급됩니다. 그러니 대동강 기사는 결국 ‘대동강 문명론’을 사람들의 머릿속에 심어주기 위한 의도인 것으로 보입니다.마치 이재명 대통령을 향해 ‘역사는 이렇게 바꾸는 것이다’를 보여주려는 듯합니다.대동강 문명론은 세계에서 오직 북한만이 가르치는 역사입니다. 북한은 세계에 ‘5대 문명’이 있다고 교과서에 서술하고 있습니다.메소포타미아 문명과 이집트 문명 그리고 황하 문명과 인더스 문명을 일컬어 세계 4대 문명이라고 하는데, 여기에 대동강 문명도 당당하게 포함된다는 것입니다.대동강 문명이란 말이 최근에 나온 개념은 아닙니다. 1998년 북한 역사학학회가 처음 주장한 개념인데, 1990년대 중반 북한에서 대량 아사가 발생하자, 주민에게 한반도 역사의 중심이 평양이라는 자부심을 심어주기 위해서 급조된 논리라고 할 수 있습니다.대동강 문명의 창조는 1993년 단군릉 발굴 사건부터 시작합니다. 당시 김일성이 지목한 곳을 파보니, 5011년 전에 살던 남자와 젊은 여성의 깨끗한 뼈가 나왔는데, 이것이 단군과 그 부인의 유골이라는 겁니다.북한은 이 유골의 연도를 측정하기 위해 ‘전자스핀공명법’이란 것을 사용했다고 합니다.전자스핀공명법은 오차가 1000년 이상씩 나오기 때문에 10만 년 정도의 단위를 재는 측정법인데, 북한은 정확한 연도까지 측정하는 외계 기술을 발명한 것 같습니다.아무튼 그렇게 단군과 부인의 유골이 나왔으니, 고조선 역사는 기원전 2333년부터가 아니라 기원전 30세기부터 시작한다는 것이 북한 주장입니다.북한에서 역사의 흐름을 바꾸어놓을 위인으로 인정받으려면 이 정도는 해야 가능하지 않을까 싶습니다.하지만, 북한도 부끄러운 줄은 아는지, 대기근이 지나간 뒤엔 대동강 문명을 거의 언급하지 않았습니다. 이렇게 한 시절의 사기극인 줄 알았던 대동강 문명론이 요즘 갑자기 북한 매체에 부쩍 등장합니다.김정은이 남북을 두 국가로 규정한 뒤 이를 뒷받침할 논리를 열심히 찾다가 결국 대동강 문명을 다시 꺼내 든 것으로 보입니다. 메시지는 아주 간단명료합니다.“우리는 대한민국, 쟤들하고 역사부터 다른 나라야. 그리고 우리는 대동강 문명을 이어받은 훨씬 정통성이 있는 나라야.”북한이 대동강 문명을 강조하는 것을 보니 갑자기 “이러면 조만간 단군의 부친인 환웅과, 쑥과 마늘을 먹고 사람이 되어 환웅과 결혼한 단군의 모친 웅녀의 유골도 튀어나오는 것 아닐까”라는 생각이 듭니다. 북한의 외계인급 기술이면 가능하지 않을까요.

● 이상한 대동강 문명

대동강의 원형 보트를 소개한 조선신보의 사진. 보트 중앙의 식탁에서 불고기를 구워 먹고 맥주도 마신다. 조선신보 캡처

북한 내부 비판 영상에 타락한 인간들이라고 등장하는 신혼 부부의 모습. 동아일보 DB

북한 내부 영상에 타락한 인간들이라고 등장한 신혼 부부의 모습. 동아일보 DB

대동강 문명을 띄우려니 대동강을 자랑하지 않을 수가 없겠지요. 대동강 관련 기사들이 나올 때마다 여기에서 얼마나 화려한 문명이 펼쳐지는지 보여주는 사진들이 등장합니다.대동강을 끼고 지어진 건축물과 함께, 대동강을 누비는 유람선도 자주 등장합니다.그런데 그걸 아십니까. 대동강에선 맥주를 마시고, 불고기는 먹을 수 있는데, 와인을 마시면 가련한 인간이 된다는 것입니다.지난달 북한은 “대동강에서의 유람용 원형 보트 봉사가 이채를 띠고 있다”고 자랑했습니다.사진 속에 등장한 원형 보트는 대동강의 옥류교와 대동교 사이를 오가며 매일 운영되고 있는데 6명 좌석, 12명 좌석의 두 종류입니다.원형 보트에는 불고기 식탁이 갖추어져 있어 사람들은 맥주를 마시고, 불고기를 맛보며 즐겁고 유쾌한 휴식의 한때를 보낸다는 것이죠.원형 보트를 타본 각 계층 시민들의 반응도 자주 나옵니다. “대동강의 풍치를 유람하는 것도 좋지만 출렁이는 물결 위에서의 불고기 맛은 그 어데 비길 데 없이 독특한 정서와 낭만을 안겨준다”는 식입니다.이런 자랑을 보니 2021년 북한이 ‘비사회주의 현상을 폭로한다’며 만들었던 내부 영상이 떠오릅니다. 이 영상은 북한 내부 주민들을 협박하기 위해 만들어진 것이라 외부에선 볼 수가 없습니다. 하지만, 북한 내부의 누군가가 영상을 찍어 밖으로 유출했습니다.영상에선 아나운서가 잔뜩 흥분한 높은 목소리로 비사회주의적 생활을 하는 사람들의 이름과 직책, 주소까지 언급하며 준열하게 비난합니다.결혼을 앞둔 남녀가 껴안고 사진을 찍어도 반동적 현상이고, 사진관에 가서 2인용 자전거를 타고 포즈를 취하고 찍어도 퇴폐 현상이라고 규정합니다. 올림머리를 했다고, 발목이 드러나는 바지를 입었다고 마구 욕을 퍼붓습니다. 그리고 이렇게 퇴폐적인 삶을 살던 사람들이 법정에서 머리를 숙이고 재판을 받는 장면도 나옵니다. 보기만 해도 무섭습니다.그런데 이 영상에 대동강에서 와인을 마시는 남녀가 등장합니다. 아나운서는 이들의 사진을 계속 보여주며 이렇게 꾸짖습니다.잘생긴 신랑, 신부가 했다는 너절한 짓은 대동강의 보트에 앉아 선글라스를 끼고, 와인을 마시는 행동이었습니다.북한에선 와인을 구하기 어렵습니다. 자체로 생산하지 않는 데다, 소비층이 거의 없어 수입도 거의 하지 않습니다. 물론 와인을 좋아하는 김정은을 위해선 조지아와 프랑스 등지에서 최고급 와인들이 꾸준히 들어가긴 하지만, 일반 사람들은 구경하기 어렵습니다.그런 귀한 와인을 구입해 대동강 보트에 올라 마시니 높은 고위 간부의 자녀들이 분명합니다. 대학까지 나오고 중요한 초소에서 일하고 있는 청년이라고 했으니 좋은 직장에서 일하는 것도 분명합니다.그렇지만 전 국민이 보는 비판 영상에 등장해 ‘당과 조국의 은덕을 저버릴 예비 배신자’로 낙인이 됐으니 처벌도 심하게 받았을 겁니다. 평양에서 추방돼 깊은 산골 농민으로 가거나, 탄광 노동자로 가면 그나마 다행일 겁니다.비판 영상에 등장했던 신혼부부는 지금 북한 매체들이 자랑하는 원형 보트를 본다면 어떤 심정일까요.“저 사람들은 불고기도 구워 먹고, 맥주도 마시는데, 우린 대체 뭘 잘못한 걸까. 와인을 마신 죄밖에 없는데, 왜 우린 가련한 자가 되고, 저들은 행복한 평양 시민이 되는 걸까.”그런데 아무리 생각해도 답이 나올까요. 나오지 않죠.이들이 잘못한 점은 노동당에서 대동강에서 불고기를 굽고 맥주를 마시라고 할 때까지 기다리지 못한 죄인 것 같은데, 그것도 아리송합니다. 왜냐하면 2021년에도 북한이 자랑하는 대동강 유람선 ‘대동강호’에서 맥주를 마시고 저녁 식사는 할 수 있었기 때문입니다.굳이 다른 점이라면 이들은 선글라스를 끼고, 맥주잔이 아닌 와인잔을 부딪친 죄밖에 없습니다.이쯤 되면 지금의 대동강 문명은 참으로 까다롭기 그지없다고 봐야겠죠. 혹 평양에 관광을 간다면 정말 꼬치꼬치 캐물어야 할지 모릅니다.“선글라스를 껴도 되나요?양주는 마셔도 되나요?하품은 해도 되나요?”