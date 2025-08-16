비전향장기수 안학섭 씨의 북송을 찬성합니다[주성하의 ‘北토크’]

분단의 장벽 너머에서 일어나는 일들을 반세기 동안 북한을 지켜봐온 주성하 기자의 시선으로 풀어봅니다.



북한으로 가겠다고 요구하고 있는 비전향장기수 안학섭 씨. 뉴스1

비전향장기수 안학섭 씨(95)가 최근 정부에 북한 송환을 강력하게 촉구하고 있습니다. 8일에도 안 씨는 서울 용산 대통령 집무실 앞에서 열린 송환촉구 기자회견에 참석해 북한으로 보내달라고 요구했습니다.안 씨의 고향은 북한이 아닙니다. 강화도에서 나서 자랐지만, 6·25전쟁 때 북한군에 입대했고, 1952년 7월 강원도로 남파돼 활동하다가 1953년 4월 체포됐습니다. 그리고 43년 동안 감옥 생활을 하다가 1995년 8월 광복절 특사로 출소했습니다.그가 43년 동안 수감 생활을 한 이유는 전향하지 않았기 때문일 겁니다. 지금도 그는 6.25전쟁은 북침이라고 확실하게 믿고 있습니다.당시 안 씨도 북한에 갈 수 있었지만 “미군이 나갈 때까지 투쟁하겠다”며 가지 않았습니다. 이젠 여생이 얼마 남지 않았으니, 북에 묻히고 싶어 송환을 요구하고 있습니다.정부는 그의 북송을 검토하고 있지 않다고 했지만, 이미 63명도 보냈는데, 95세 노인의 소원을 못 들어줄 이유는 없을 겁니다. 오히려 북한이 그의 송환에 응해 판문점에 나온다면, 남북의 대화채널이 복원되는 계기가 될 것이라고 내심 기대할지도 모릅니다.

북한 애국열사릉의 이인모 묘소. 그의 사망 10주년인 2017년에 김정은이 보낸 화환이 옆에 있다. 동아일보 DB

하지만, 정부가 승인해도 김정은이 안 씨를 받아들일까요. 북한은 최근 한강 하류에서 발견된 북한 주민의 시신을 찾아가라는 연락도 받지 않고 무시했습니다.만약 김정은이 승인한다면 “북에서 장례식을 치러줄 만한 충분한 선전 효과가 있다”고 판단했기 때문일 겁니다. 하지만 현재의 북한은 2000년에 비전향장기수를 받을 때와 달라졌다는 것을 고려해야 합니다.안 씨가 감내해야 할 달라진 변화는 크게 세 가지입니다.우선 북한은 2023년 말 남북관계를 ‘적대적 두 국가’로 선언한 이후 통일이란 말을 지우기 시작했습니다. 새로운 정책의 불똥은 비전향장기수들에게도 튀었습니다.북한은 귀환한 이인모 씨를 포함한 64명의 비전향장기수를 ‘통일애국투사’라고 불렀는데, 작년부턴 ‘애국투사’로 호칭이 바뀌었습니다.둘째로 북한이 경험한 학습 효과입니다. 북한은 과거 비전향장기수들을 내세워 북한은 우월하고, 한국은 나쁜 사회라고 선전했습니다. 선전에 가장 많이 활용됐던 사람이 1993년 3월 북송된 이인모 씨였습니다.북한은 그를 ‘신념과 의지의 화신’으로 지칭하면서 대대적으로 선전했습니다. 하지만 이 씨를 본 북한 주민들은 딴 생각을 하고 있었습니다.“아니, 남조선 감옥은 어떤 곳이기에 34년이나 감옥살이를 하고 살아서 나올 수 있단 말인가. 남조선은 참 괜찮은 곳인 것 같다.”북한은 감옥에서 3년을 견디기 어렵습니다. 34년 옥살이는 상상도 못 하죠. 그래서인지 북한에선 이런 얘기가 퍼졌습니다.이인모가 북한의 감옥을 한번 보고 싶다고 해서, 북한에서 간부들만 수감되는 제일 좋은 사리원 감옥을 참관시켰다고 합니다. 그걸 보고 이 씨가 “나 같은 사람은 이런 곳에서 34년이 아니라 3년도 견디지 못한다”고 했답니다. 사실 여부는 알 수 없으나 북한에서 이 소문은 누구나 들었습니다.그리고 북한에선 신념을 지킬 기회조차 없습니다. 만약 누가 북한에서 “나는 대한민국을 위해 지조를 지킨다”고 하면 즉각 사형이지, 절대 살려 둘 수가 없는 것입니다. 북한에 수감됐던 북파 공작원을 단 한 명이라도 보내달라고 해보십시오. 100억 달러를 준다고 해도 보낼 수가 없을 겁니다. 살아있을 수가 없기 때문입니다.이인모 씨의 송환 때 느꼈던 북한 주민들의 생각은 63명이 살아오면서 더 확실해졌습니다.“이인모가 별종이 돼 살아온 줄 알았는데, 저긴 대체로 수십 년씩 감옥생활을 해도 멀쩡하구나. 그리고 적이라고 해도 죽이질 않는구나.”북한은 고작 한국 드라마를 봤다고 처형하는 곳입니다. 그러니 한국이 얼마나 관용적인 사회인지는 더 길게 이야기할 필요가 없습니다. 안 씨가 돌아가면 대한민국이 얼마나 훌륭한 사회인지를 증명하는 홍보물이 될 것입니다.“42년 넘게 감옥 생활을 하고 나왔는데도 95세까지 살아있다니 믿을 수가 없다”고 쉬쉬 말이 나오겠죠. 그러니 김정은이 안 씨를 쉽게 받을 수가 있을까요.세 번째 이유는 안 씨가 내세울 만한 대단한 업적이 없기 때문입니다.이인모 씨에겐 반일 활동 경력과 종군기자였다는 스토리가 있었습니다. 그러나 안 씨는 남파돼 9개월 만에 체포됐습니다. 북한 주민들을 감동시킬만한 전투 공로도 없습니다. 게다가 고향은 북한이 아닌 강화도입니다.여기에 더해 안 씨가 한국에서 30세 연하의 여성과 결혼까지 한 것을 알면 충격을 받겠죠. 간첩 또는 반동이 젊은 아내를 얻을 수 있다는 것도 북한에선 상상할 수 없습니다.안 씨는 자신을 북으로 돌려보내달라며 며칠 전 이런 이야기를 했습니다.“숱한 고난과 역경이 있었지만, 인간의 존엄성을 잃지 않고 평생을 살아왔습니다. 얼마 안 남은 인생, 이제는 동지들 곁에서 보낼 수 있도록 북으로 보내 주세요.”아마 그는 북에 돌아간 동지들이 불과 9개월 만에 인간의 존엄성과 양심을 팔며 새빨간 거짓말을 했던 장면을 봤을 겁니다. 2001년 6월 북한은 조선중앙TV에 비전향장기수들을 출연시켜 좌담회를 했습니다.사회자인 여성 아나운서가 “장군님의 위인적 풍모는 그야말로 온 남녘땅에 장군님 흠모 열풍을 안아오지 않았습니까”라고 말을 꺼내자 귀환 장기수들은 저저마다 남한의 ‘현실’을 이렇게 전하더군요.“남조선 거리에 나가면 장군님이 입으신 잠바가 유행의 선두를 달리고 있습니다.”“남조선 청년학생들 속에서는 장군님의 영상을 가슴에 모시고 사진을 찍지 못하면 좀 시대에 떨어진 모자란 사람으로 취급되고 있습니다.”“대학에서는 벽보판 상단에 장군님 영상을 모시고 장군님의 혁명 경력과 빛나는 업적을 대서특필하는 것이 유행하고 있습니다. 장군님 열풍 때문에 큰 백화점 점원들은 인민군 군복을 입고 돌아다닙니다.”이것은 한국 사람들이 봐야 했을 영상입니다. 북한이 얼마나 대단한 곳인지를 그것만 봐도 알 수 있으니 말입니다. 자기가 선택한 사상을 지키기 위해 수십 년 동안 옥고를 치렀다는 사람들을 9개월 만에 사기꾼으로 만들었습니다. 물론 그중엔 머리를 숙이고 어색한 표정으로 손을 매만지던 사람도 있었습니다.이런 일도 있었습니다. 평양에 돌아간 지 1년 뒤 63명 중 한 명이 남쪽에 남은 비전향장기수들에게 몰래 비밀 편지를 보냈습니다. 물론 그게 누구인지, 어떻게 전했는지는 알려지면 안 되니 생략하겠습니다.그 편지엔 “여긴 자네들이 생각했던 곳이 아니다. 나는 실수했지만, 당신들은 제발 오지 말고 남쪽에서 여생을 보내라”는 내용이 적혀 있었습니다. 남쪽에서 그 편지를 읽어봤을 비전향장기수들은 충격을 받았을 겁니다.그래서인지 그동안 북으로 가겠다고 열심히 조르는 사람이 없었는데, 이번에 안 씨가 나타났습니다. 아마 그도 살날이 얼마 남지 않았으니 “이제 내가 돌아가도 평양 애국열사릉에 묻힐 일밖에 더 남은 것이 있을까”고 생각할 겁니다. 묻힐 일뿐이라면, 북한에서 그를 굳이 받을 이유는 더더욱 없을 겁니다.그러니, 우리가 그의 소원을 막을 이유는 없어 보입니다. 대한민국은 사상과 이념을 떠나 95세 노인의 마지막 소원이 무엇보다 우선시되는 사회라는 것을 북한에 당당하게 보여줘도 되지 않을까요.