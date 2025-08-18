송언석 “당사 압수수색, 반인권적 야당 탄압…일절 협조 못해”

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 18일 김건희 특검팀(특별검사 민중기)의 여의도 당사 압수수색 시도에 대해 ‘반인권적 야당 탄압’이라고 강도 높게 비판했다.
송 비대위원장은 이날 당사에서 열린 비상대책위원회에서 “오늘이 될지 내일이 될지 알 수는 없지만, 특검이 또다시 압수수색 영장을 들고 이곳 중앙당사로 들이닥칠 것으로 예상된다”며 “일절 협조할 수 없다는 점을 분명히 밝힌다”고 말했다.
이어 “이름, 주민등록번호, 전화번호뿐만 아니라 계좌번호까지 담겨있는 500만 당원의 개인정보를 탈취하겠다는 야당 사찰, 국민 사찰에 협조할 수 없다”고 했다.
그는 “국민의힘은 그들만의 대한민국을 만드는 이재명 정권의 무도한 특검 칼춤에 맞서 끝까지 싸울 것”이라며 “특검은 500만 당원의 개인정보 무단 강탈 행위를 즉각 포기하고 부당한 영장 집행에서 당장 손을 뗄 것을 촉구한다”고 했다.
국민의힘은 이날 김건희 특별검사팀 사무실을 방문해 압수수색 중단을 촉구할 예정이다. 또 서울중앙지법을 찾아 영장발부에 대해서도 항의할 예정이다.
그는 이재명 대통령이 광복절 경축사에서 ‘어떤 형태의 흡수 통일도 추구하지 않겠다’고 천명한 데 대해선 “이재명 정부가 말하는 남북 간 협력 역시 확고한 대북 억지력에 기초한 안보 태세와 국민 통합 없이는 불가능하다”고 말했다.
그러면서 “북한의 도발에 고개 숙이는 불안한 평화에 집착하지 말고 확고한 한미동맹을 토대로 실질적인 대북 억지력 강화 정책을 수립하기 바란다”고 덧붙였다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0