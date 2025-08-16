李대통령 “저와 영화볼 분 모십니다…조진웅 배우 추천 ‘독립군’”

이 대통령은 이날 자신의 페이스북에 “일요일(17일) 오전 광복 80주년을 기념해 조진웅 배우가 추천한 영화 ‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’을 관람한다”고 올렸다. 이 대통령은 “오늘날 우리가 누리는 번영과 자유의 근간에는 해방에 대한 불굴의 의지, 주권 회복의 강렬한 희망으로 자신을 불살랐던 수많은 무명의 영웅들이 존재한다”며 “그 희생과 헌신을 되새기며 광복 80년의 의미를 나눌 뜻깊은 시간에 동참해달라”고 했다.
이 대통령은 “더 많은 분께서 자랑스러운 광복군의 역사를 기리고 또 기억해주시길 바라는 마음에 내일 오전 저와 함께 관람할 분들을 모신다”고 했다. 다만 좌석이 제한적인 관계로 추첨을 통해 참석자를 선정할 방침이다. 이 대통령은 이에 대해 “너른 양해 부탁드린다”고 이해를 구했다. 관람일은 ‘17일 오전’으로만 알려졌다. 시간과 장소 등은 경호상의 문제로 별도 안내될 예정이다. 신청은 이날 오전 11시 마감된다.
조진웅은 전날 서울 광화문 세종문화회관에서 열린 ‘제80주년 광복절 경축식’ 행사에 참석해 국기에 대한 맹세문을 낭독했다. 그는 13일 개봉한 다큐멘터리 영화 ‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’ 내레이터로도 참여했다. 조진웅은 지난해 윤석열 전 대통령 탄핵 촉구 집회에 응원 영상을 보내 “국민을 향해 극악무도하게도 비상계엄을 했다”고 말하는 등 12·3 비상계엄을 공개 비판하기도 했다.
