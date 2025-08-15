조국 “저의 사면은 검찰독재 종식의 상징적 장면 될 것”

지난해 12월 16일 수감 뒤 242일만
“결단 내려준 이재명 대통령님께 감사
국힘 심판-민주 진보 단결 힘 쏟을 것”
12석 조국당 ‘조국 체제’ 복귀 수순 돌입
재보궐 및 서울-부산시장 출마설 솔솔
조국 전 조국혁신당 대표가 광복절 특사로 서울남부교도소에서 출소했다. 지난해 12월 16일 수감된지 242일만이다. 조 전 대표는 교도소를 나온 뒤 대국민 메시지에서 “현재 여전히 윤석열과 단절하지 못하는 극우정당 국민의힘은 다시 한 번 심판 받아야 한다”며 “그리고 민주 진보 진영은 더욱 단결하고 더욱 연대해야 한다”고 밝혔다. 이어 “제가 자유를 찾은 지금부터 이 두 가지 과제를 위해서 힘을 쏟겠다”고 말했다.
15일 밤 0시 2분경 조 전 대표는 서울 구로구 서울남부교도소 정문으로 출소했다. 푸른색 정장에 푸른색 넥타이 차림이었다. 지난해 12월 16일 자녀 입시 비리 등 혐의로 징역 2년의 실형이 확정돼 수감된 이후 242일만이다.
조 전 대표는 출소 직후 대국민 메시지를 직접 밝혔다. 그는 먼저 “헌법적 결단을 내려주신 이재명 대통령님께 깊은 감사를 드린다”라고 말했다. 이어 “이재명 정부는 국민의 투쟁, 저항의 산물이다. 이재명 정부는 반드시 성공해야 한다”며 “미력하게나마 힘을 보태겠다”고 했다.
조 전 대표는 “윤석열 일당은 내란이라는 반헌법적 폭거를 일으켰지만 국민에 의해 격퇴됐다”며 “오늘 저의 사면·복권과 석방은 검찰권을 오남용해온 검찰 독재가 종식되는 상징적 장면의 하나로 기억될 것”이라고 밝혔다.
조 전 대표는 “지난 8개월 동안 이곳에서 깊은 성찰과 넓은 구상을 했다”며 “복당 조치가 이뤄지면 더욱 겸허한 마음으로, 낮은 자세로 국민 속으로 들어가겠다”고 말했다. 이어 “말씀을 듣고 정치를 하겠다. 저에 대한 비판, 반대, 비방 모두 다 받아 안으면서 정치를 하겠다”며 정치 복귀 의사를 명확하게 밝혔다.
이날 조 전 대표가 출소하기 전부터 교도소 앞에는 지지자들이 모여들었다. 그의 출소를 환영하는 문구를 붙인 커피차도 눈에 띄었다. 지지자들은 ‘조국의 광복’ ‘함께 걸어온 고통의 길, 이제 함께 걸어갈 평화의 길’ ‘함께 견딘 눈물과 기다림, 꽃이 된 순간’ 등의 문구가 적힌 현수막과 피켓을 들고 조 전 대표의 출소를 기다렸다. ‘다시 만날 조국’이라고 적힌 티셔츠를 입거나 조국혁신당 깃발을 든 지지자들도 있었다.
이번 사면·복권 대상자에 포함된 최강욱 전 더불어민주당 의원도 현장에서 조 전 대표의 출소를 환영했다. 최 전 의원은 조 전 대표의 아들에게 허위 인턴 확인서를 써준 혐의로 지난해 12월 대법원에서 징역 8개월에 집행유예 2년을 확정 받았었다.
출소한 조 전 대표는 자택에서 휴식을 취한 뒤 노무현 전 대통령의 묘역이 있는 봉하마을, 문재인 전 대통령의 평산마을 사저 등 전국을 도는 일정을 소화할 것으로 보인다.
조 전 대표의 출소가 민주당 등 범여권의 파장으로 이어질 가능성도 제기된다. 이미 정치권에서는 조 전 대표의 서울시장이나 부산시장 출마설, 인천 계양을이나 충남 아산을 재보궐 선거 출마설 등이 나오고 있다. 이재명 정부 초기임에도 불구하고 조 전 대표가 차기 대선의 유력 주자로 부상할 가능성도 제기된다.
우선 조국혁신당 대표로의 복귀는 유력해 보인다. 의석 12석의 조국혁신당은 내년 7월까지인 현 최고위원 전원의 임기를 단축하고 새 당대표와 최고위원을 선출하는 전당대회를 열기로 결정했다. 조 전 대표의 이름을 내걸고 창당한 당인만큼 ‘조국 체제’로의 복귀도 당연시되는 분위기다. 조국혁신당 윤재관 수석대변인은 앞서 13일 기자들과 만난 자리에서 “전당대회준비위원회(전준위)를 구성해 전당대회 시기를 논의할 예정”이라며 “8월 말 안에 (전준위를) 구성해 전당대회 준비를 시작할 예정”이라고 했다.
국민의힘과 개혁신당은 형기가 1년 넘게 남아있는 상황에서 이뤄진 조 전 대표에 대한 사면이 부적절하다고 비판했다. 국민의힘과 개혁신당은 이번 사면에 대한 항의 취지로 15일 예정된 이 대통령의 국민 임명식에 불참하기로 했다.
