전한길 ‘경고’ 경징계에…찬탄 “심한 유감” 반탄 “윤리위 존중”

국민의힘 중앙윤리위원회가 ‘야유 선동’으로 전당대회 합동연설회를 방해한 전 한국사 강사 전한길 씨에 대해 가장 약한 수위의 징계인 ‘경고’ 조치를 한 데 대해 찬탄(탄핵 찬성) 진영인 안철수·조경태 당 대표 후보가 반발했다. 반면 반탄(탄핵 반대)파인 김문수·장동혁 후보는 윤리위의 판단을 존중한다는 입장을 밝혔다.
14일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 수도권·강원·제주 합동연설회가 끝난 후 안 후보는 기자들과 만난 자리에서 전 씨 징계 결과에 대해 묻는 말에 “제 생각과는 너무나 반대로 경징계가 나왔다”고 말했다.
그는 “제 주장은 (전 씨가) 탈당하는 것”이라며 “과연 일반 당원이 그렇게 행동하고, 선동하고, 전당대회를 소란스럽게 했다면 경징계를 받았을까. 저는 아니라고 생각한다”고 했다. 이어 “이번 결정에 대해 심한 유감을 표한다”고 강조했다.
안 후보는 당 대표에 당선될 경우 전 씨에 대한 징계 절차를 다시 개시할지 묻는 말엔 “아마 이번 사건 말고도 (전 씨가) 가만히 있지 않을 것”이라며 “또 다른 일이 생기면 다시 한번 윤리위를 소집해서 심사받도록 하는 게 맞을 것”이라고 답했다.
조 후보도 마찬가지로 “전 국민이 다 보는 상황에서 유세를 방해한 사람에게 내리는 징계 수위가 경고에 그치는 것은 말이 안 된다”며 “윤리위 소속도 같은 편이라고 생각한다. 윤리위에 앉아 있을 자격이 없는 사람들”이라고 지적했다.
그는 “공직선거도 유세를 방해하면 현장에서 바로 체포한다”며 “신성한 전당대회에서 보통 소동도 아닌 명백한 유세 방해를 했음에도 경징계를 내린 것은 왜 우리 당이 안 되는지 한계를 여실히 보여준 것”이라고 꼬집었다.
이어 “당 대표가 돼서 윤리위원장과 위원들의 (회의) 내용을 철저히 밝혀 왜 경고가 나왔는지 당무감사를 통해 책임을 묻겠다”며 “인적 쇄신 대상자”라고 했다.
그러면서 “(당 대표가 될 경우) 전 씨도 단칼에 제명하겠다”며 “지도부에 형사 고발 조치를 하라고 했는데 아직 응답이 없다. 당 지도부와 선거관리위원회가 방관하는 모습이다. 유세 방해에 대한 제대로 된 질서 유지의 의지가 없다”고 비판했다.
반면 김 후보는 “윤리위의 판단을 존중한다”고 밝혔다. 그는 “제가 판단할 문제는 아니지만 보는 각도에 따라 상당히 다르게 볼 수 있다”면서도 “윤리위 결정에는 판단의 근거가 있을 것”이라고 말했다.
장 후보도 “우리 당의 윤리위는 우리 당과 독립적으로 결정하는 기구”라며 “그 결정에 대해 제가 이 자리에서 의견을 밝히는 것은 적절하지 않고, 전당대회 과정에서 또 다른 논란의 불씨가 될 것이기 때문에 후보의 한 사람으로서 언급하는 것은 적절하지 않다”고 했다.
그는 전 씨 등 ‘윤 어게인(again)’ 세력과 내년 지방선거를 치를 경우 당이 필패할 것이라는 찬탄파 후보들 입장에 대해선 “그럼 그분들은 내년에 ‘윤 어게인’인 분들에게 더불어민주당 후보를 찍으라고 할 거냐”고 지적했다.
이어 “‘윤 어게인’이 핵심적으로 주장하는 기본적인 내용은 자유민주주의를 수호하고 반국가 세력을 막아내야 한다는 것”이라며 “우리 당 지지자분들 중에 그분들의 주장을 다 공식적으로 받아들이기는 어려울 수 있다. 그렇지만 다 나가라고 할 문제는 아니라고 생각한다”고 했다.
그러면서 “수용할 것은 수용하고, 다른 부분들은 또 다른 방식으로 대안을 제시하며 해결하는 것이 우리의 외연을 확장하고 도움이 된다”고 덧붙였다.
앞서 전 씨는 8일 대구·경북 합동연설회에서 찬탄 진영 후보들에게 “배신자” 구호를 외치도록 당원들을 선동한 이후 연설회장 출입이 금지됐다.
