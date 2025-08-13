동아일보

김문수, 당사서 무기한 농성 돌입 “무도한 특검 압수수색 저지”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 13일 23시 49분

코멘트

글자크기 설정

김건희 특검이 국민의힘 당사에 대한 압수수색에 나선 13일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사 로비에서 김문수 당대표 후보가 무기한 농성을 하고 있다. (사진=김문수 캠프 제공) 2025.08.13. 뉴시스
김건희 특검이 국민의힘 당사에 대한 압수수색에 나선 13일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사 로비에서 김문수 당대표 후보가 무기한 농성을 하고 있다. (사진=김문수 캠프 제공) 2025.08.13. 뉴시스
국민의힘 당 대표 선거에 출마한 김문수 후보가 김건희 특검의 국민의힘 중앙당사 압수수색을 막기 위해 13일 밤부터 무기한 농성을 한다고 밝혔다.

김 후보는 13일 오후 언론 공지에서 “국민의힘에 대한 특검의 위법 부당한 압수수색을 저지하고 중앙당사와 당원 명부를 지키기 위해 오늘 오후 11시 30분부터 당사 1층 로비에서 무기한 농성을 시작한다”고 밝혔다.

김 후보는 “전당대회 기간 중에 범죄 혐의와 무관한 압수수색을 벌이는 무도한 특검을 규탄한다”며 “이는 극악한 야당 말살 행위이자 정당을 보호하는 헌법에 대한 중대한 도전”이라고 했다. 그러면서 “모든 당원들과 함께 온몸으로 맞서 싸울 것을 선언한다”고 했다.

김건희 특검이 국민의힘 당사에 대한 압수수색을 실시한 13일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 관계자들이 급히 건물로 들어서고 있다. 2025.08.13. 뉴시스
김건희 특검이 국민의힘 당사에 대한 압수수색을 실시한 13일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 관계자들이 급히 건물로 들어서고 있다. 2025.08.13. 뉴시스
앞서 이날 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 김건희 특검은 국민의힘 중앙당사에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행했다.

특검은 영장 집행 이유에 대해 “건진법사 등 청탁 의혹과 관련됐다”고 했다. 그러면서 “현재 국민의힘 당사에 대해 전산자료 제출 협조 차원에서 압수수색 영장을 집행하고 있다”고 했다.

#김문수#김건희특검#국민의힘 압수수색#당사#농성
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0