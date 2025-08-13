김문수, 당사서 무기한 농성 돌입 “무도한 특검 압수수색 저지”

김건희 특검이 국민의힘 당사에 대한 압수수색을 실시한 13일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 관계자들이 급히 건물로 들어서고 있다. 2025.08.13. 뉴시스

앞서 이날 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 김건희 특검은 국민의힘 중앙당사에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행했다.