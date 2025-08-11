[단독]“김건희측이 돈 주며 5000만원대 바쉐론 시계 사오라 해”

동아일보

"김건희측이 돈 주며 5000만원대 바쉐론 시계 사오라 해"

  입력 2025년 8월 11일 18시 25분

‘로봇 경호개’ 정부사업 수주 사업가, 특검서 진술
“2022년 9월경 바쉐론 콘스탄틴 여성시계 요청
백화점서 VIP 할인 받아 3500만원에 사서 전달”

도이치모터스 주가조작 연루 의혹 등을 받는 김건희 여사가 6일 서울 종로구 김건희 특검팀(특별검사 민중기) 사무실에서 피의자 신분으로 조사를 마친 뒤 밖으로 나서고 있다. 2025.08.06 뉴시스
도이치모터스 주가조작 연루 의혹 등을 받는 김건희 여사가 6일 서울 종로구 김건희 특검팀(특별검사 민중기) 사무실에서 피의자 신분으로 조사를 마친 뒤 밖으로 나서고 있다. 2025.08.06 뉴시스
김건희 특검(특별검사 민중기)이 “김건희 여사 요청으로 5000만 원대 명품 시계를 구입해 직접 김 여사에게 전달했다”는 진술을 확보한 것으로 11일 확인됐다.

특검은 8일 시계를 구입한 사업가 서 씨를 불러 조사하면서 “김 여사 측으로부터 자금을 전달받아 2022년 9월 서울 잠실에 있는 한 백화점의 바쉐론 콘스탄틴 매장에서 여성용 명품 시계를 직접 샀다”며 “당시 ‘VIP 할인’을 받고 3500만 원대에 구입해 서울 서초구 아크로비스타에서 김 여사를 만나 직접 전달했다”는 진술을 확보한 것으로 전해졌다. 당시 서 씨는 시계를 구매하며 바쉐론 콘스탄틴 매장 관계자에게 ‘이건 영부인이 사는 거다’는 취지로 말한 것으로 파악됐다. 특검은 서 씨 진술의 진위를 확인하고 있다.

5,000만 원대 명품 시계. 바쉐론 콘스탄틴 홈페이지 캡처
5,000만 원대 명품 시계. 바쉐론 콘스탄틴 홈페이지 캡처

특검은 서 씨가 김 여사에게 시계를 전달한 배경에 ‘로봇 경호개 납품’ 사업 등 정부 사업 수주 목적이 있었을 가능성을 조사하고 있다. 서 씨의 회사는 2017년 11월 설립돼 전동휠체어와 구조용 드론 등을 판매해 왔다. 2022년 5월에는 미국의 한 로봇개 회사와 총판 계약을 맺었고, 같은 해 2022년 9월 대통령실과 3개월간 1800만 원 상당의 수의계약을 맺었다. 이는 시계가 전달된 시점과 맞물린다. 특검은 또 서 씨가 김 여사에게 선물을 제공하며 자사 고급 휠체어를 김 여사 일가가 운영하는 요양병원에 납품하려 했는지도 살피고 있다. 이에 대해 서 씨는 “윤석열 정부에서 특혜를 받은 적은 없었다”고 주장했다.

서 씨는 김 여사와 친분이 두터워 윤 전 대통령의 서초구 아크로비스타 자택에 자주 드나든 것으로 알려졌다. 서 씨는 2021년 7월 대선 과정에서 당시 윤석열 국민의힘 후보에게 법정 최고 한도액인 1000만 원의 정치 후원금을 전달하기도 했다. 이에 대해 서 씨는 “김 여사의 요청을 받고 후원금을 전달했다”는 입장이다. 서 씨는 “윤석열 전 대통령에게 이탈리아 명품 브랜드 넥타이를 선물한 적도 있다”고 말했다. 서 씨는 30만~35만 원에 이르는 넥타이를 여러 개 선물했지만 윤 전 대통령이 검찰총장직을 사퇴한 이후에만 전달했다고 주장한 것으로 알려졌다.

김 여사 측은 서 씨에게 시계를 전달받은 것이 맞는지 등을 묻는 질의에 “현재 김 여사의 영장실질심사를 앞두고 있어서 별도의 사실관계에 관해서 확인해주기 어렵다”라고 밝혔다.
앞서 특검은 김 여사 오빠인 김진우 씨 장모 자택을 압수수색하면서 해당 시계 상자와 정품 보증서를 확보했다. 당시 장모 집에서는 현금 1억 원과 이우환 화백의 그림 등이 함께 발견됐다.

