본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사람속으로
한국신문협회 신임 회장에 박장희 중앙일보 발행인
동아일보
입력
2026-03-22 14:16
2026년 3월 22일 14시 16분
조종엽 차장
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260322/133579343/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
한국신문협회는 20일 정기총회와 이사회를 열고 박장희 중앙일보 발행인(59·사진)을 제50대 회장으로 선임했다. 임기는 2년. 서울대 정치학과를 졸업한 박 회장은 1992년 중앙일보에 입사해 경영기획실장 부사장 및 신문협회 부회장을 지냈다. 현재 중앙일보 대표이사 사장 겸 발행인 겸 편집인이다. 신문협회는 이날 정기총회에서 이사 21명, 감사 2명 등 총 23명의 새 임원을 선출했다.
▽이사 임채청(동아일보 발행인) 김경호(국민일보 〃) 장승준(매일경제신문 〃) 김병직 (문화일보 〃) 곽영길(아주경제 〃) 황대일(연합뉴스 〃) 홍준호(조선일보 〃) 조일훈(한국경제신문 〃) 이성철(한국일보 〃) 김중석(강원도민일보 〃) 박진오(강원일보 〃) 한국선(경북일보 〃) 김여송(광주일보 〃) 홍정표(경인일보 〃) 김재철(대전일보 〃) 이동관(매일신문 〃) 손영신(부산일보 〃) 손인락(영남일보 〃) 서창훈(전북일보 〃) 김원식(중도일보 〃) ▽감사 △손동영(서울경제신문 발행인) 이후혁(대구일보 〃)
조종엽 기자 jjj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“불타는 차 안, 아내의 마지막 눈빛 선한데”…산불 1년, 남겨진 사람들[더뎁스]
2
이란, 이스라엘 핵시설 있는 디모나 때렸다…“나탄즈 핵시설 공격 보복”
3
바이든 조롱 사진에 빵터진 日총리…백악관 일부러 공개했나
4
“집주인 말만 믿었다간”…전세 계약 전 반드시 확인할 5가지
5
“어깨 왜 쳐”…주한미군, 홍대 클럽서 한국인 폭행
6
김예지, 손으로 점자 읽으며 17시간 넘게 필버…세 번째 긴 기록
7
“BTS로 연결된 두 할머니”…한국 찾은 60대 콜롬비아 ‘아미’의 눈물
8
[속보]李, 한국은행 총재 후보자에 신현송 BIS 통화경제국장 지명
9
경동시장 찾은 한동훈 “국힘, 숙청·징계 전문 정당 돼”
10
NYT “놀랍게 질서정연” BBC “광화문, 개선문 연상”…외신, BTS 콘서트 집중 조명
1
김구·건곤감리·아리랑…‘뼛속까지 한국돌’ 증명한 BTS
2
李 “비서실장 전번 줄테니 연락하라”…대전 유가족 위로
3
‘공천 잡음’ 대구 간 장동혁 “당대표인 제 책임…공정 경선 돼야”
4
李, 다주택 공직자 부동산 정책 논의서 배제 지시
5
트럼프 이란에 48시간 통첩…“호르무즈 안 열면 발전소 파괴”
6
트럼프 “한국 사랑해…호르무즈 韓·日·中 등이 지켜야”
7
경동시장 찾은 한동훈 “국힘, 숙청·징계 전문 정당 돼”
8
도면에도 없는 ‘무허가 복층’, 불길서 도망칠 곳이 없었다
9
[속보]李, 다주택 공직자 부동산 정책 논의서 배제 지시
10
김예지, 손으로 점자 읽으며 17시간 넘게 필버…세 번째 긴 기록
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“불타는 차 안, 아내의 마지막 눈빛 선한데”…산불 1년, 남겨진 사람들[더뎁스]
2
이란, 이스라엘 핵시설 있는 디모나 때렸다…“나탄즈 핵시설 공격 보복”
3
바이든 조롱 사진에 빵터진 日총리…백악관 일부러 공개했나
4
“집주인 말만 믿었다간”…전세 계약 전 반드시 확인할 5가지
5
“어깨 왜 쳐”…주한미군, 홍대 클럽서 한국인 폭행
6
김예지, 손으로 점자 읽으며 17시간 넘게 필버…세 번째 긴 기록
7
“BTS로 연결된 두 할머니”…한국 찾은 60대 콜롬비아 ‘아미’의 눈물
8
[속보]李, 한국은행 총재 후보자에 신현송 BIS 통화경제국장 지명
9
경동시장 찾은 한동훈 “국힘, 숙청·징계 전문 정당 돼”
10
NYT “놀랍게 질서정연” BBC “광화문, 개선문 연상”…외신, BTS 콘서트 집중 조명
1
김구·건곤감리·아리랑…‘뼛속까지 한국돌’ 증명한 BTS
2
李 “비서실장 전번 줄테니 연락하라”…대전 유가족 위로
3
‘공천 잡음’ 대구 간 장동혁 “당대표인 제 책임…공정 경선 돼야”
4
李, 다주택 공직자 부동산 정책 논의서 배제 지시
5
트럼프 이란에 48시간 통첩…“호르무즈 안 열면 발전소 파괴”
6
트럼프 “한국 사랑해…호르무즈 韓·日·中 등이 지켜야”
7
경동시장 찾은 한동훈 “국힘, 숙청·징계 전문 정당 돼”
8
도면에도 없는 ‘무허가 복층’, 불길서 도망칠 곳이 없었다
9
[속보]李, 다주택 공직자 부동산 정책 논의서 배제 지시
10
김예지, 손으로 점자 읽으며 17시간 넘게 필버…세 번째 긴 기록
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“어깨 왜 쳐”…주한미군, 홍대 클럽서 한국인 폭행
60년 韓 빈민의 벗…‘푸른 눈의 성자’ 안광훈 신부 선종
강남·성동·동작 줄줄이 꺾였다…서울 집값 ‘상급지 조정·세금 부담’
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0