한국신문협회 신임 회장에 박장희 중앙일보 발행인

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한국신문협회는 20일 정기총회와 이사회를 열고 박장희 중앙일보 발행인(59·사진)을 제50대 회장으로 선임했다. 임기는 2년. 서울대 정치학과를 졸업한 박 회장은 1992년 중앙일보에 입사해 경영기획실장 부사장 및 신문협회 부회장을 지냈다. 현재 중앙일보 대표이사 사장 겸 발행인 겸 편집인이다. 신문협회는 이날 정기총회에서 이사 21명, 감사 2명 등 총 23명의 새 임원을 선출했다.

▽이사 임채청(동아일보 발행인) 김경호(국민일보 〃) 장승준(매일경제신문 〃) 김병직 (문화일보 〃) 곽영길(아주경제 〃) 황대일(연합뉴스 〃) 홍준호(조선일보 〃) 조일훈(한국경제신문 〃) 이성철(한국일보 〃) 김중석(강원도민일보 〃) 박진오(강원일보 〃) 한국선(경북일보 〃) 김여송(광주일보 〃) 홍정표(경인일보 〃) 김재철(대전일보 〃) 이동관(매일신문 〃) 손영신(부산일보 〃) 손인락(영남일보 〃) 서창훈(전북일보 〃) 김원식(중도일보 〃) ▽감사 △손동영(서울경제신문 발행인) 이후혁(대구일보 〃)
조종엽 기자 jjj@donga.com
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