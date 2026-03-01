도산 안창호 선생 서거 88주기 추모식

10일 서울 강남구 도산안창호기념관에서 열린 도산 안창호 선생 서거 88주기 추모식에서 한 참석자가 헌화하고 있다. 이날 추모식에는 강윤진 국가보훈부 차관, 김전승 흥사단 이사장 등이 참석했다.

신원건 기자 laputa@donga.com
