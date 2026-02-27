본문으로 바로가기
사람속으로
‘국내 최초 루게릭요양병원 건립 기여’ 션, 복지부장관 표창
동아일보
업데이트
2026-02-27 14:53
2026년 2월 27일 14시 53분
입력
2026-02-27 14:50
2026년 2월 27일 14시 50분
이호 기자
크게보기
가수 션 (뉴스1)
국내 최초의 루게릭요양병원 건립을 이끈 가수 션이 보건복지부 장관 표창을 받았다. 질병관리청은 27일 제10주년 ‘희귀질환 극복의 날’ 기념식을 열고 션 등 31명에게 복지부 장관·질병관리청장 표창을 수여했다. 션은 루게릭병으로 투병하다 별세한 박승일 전 울산모비스 코치와 함께 ‘승일희망재단’을 설립하고 각종 모금 활동과 기부를 통해 루게릭요양병원 건립을 주도한 공로를 인정 받았다.
#루게릭병
#요양병원
#션
#보건복지부
#질병관리청
#희귀질환
#승일희망재단
#모금활동
#표창수여
#기부
이호 기자 number2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
