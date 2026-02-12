[인사]홍익대, 음선필 관리담당부총장 등 22명 보직 인사

홍익대학교는 음선필 관리담당부총장 등 총 22명에 대한 보직 인사를 단행했다고 12일 밝혔다.
△음선필 관리담당부총장
△원종인 대학원장
△김경희 교무처장
△강준원 입학관리본부장
△황창근 법제연구실장
△김지현 서울캠퍼스 학생상담센터 소장
△김형규 교무처 부처장(행정 담당)
△신훈영 입학관리본부 부본부장
△이승익 학생처 부처장
△맹상진 대학원 교학부장
△조충환 교양외국어학부장
△이미림 디자인·예술경영학부 학부장
△오세준 서울캠퍼스 교수학습지원센터 교수지원부 부장
△김지운 바이오헬스 혁신공유대학사업단 부단장(서울)
△이진균 광고홍보학부 학부장
△이상훈 교학처 처장
△김민경 교수학습지원센터(세종) 소장
△류종현 기획관리처 기획담당부처장
△김영수 자율전공지원본부 세종캠퍼스 자율전공지원실장
△강익원 스포츠지도학과 학과장
△남혜원 세종캠퍼스 교양주임교수
△정희진 바이오헬스 혁신공유대학사업단 부단장(세종)
이한규 기자 hanq@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0