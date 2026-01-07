이혜성 한국상담대학원대 명예총장, 모교 서울대에 1억 기부

6일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 감사패 증정식에서 이혜성 한국상담대학원대학교 명예총장(오른쪽)과 유홍림 서울대 총장. 서울대 제공
서울대는 이혜성 한국상담대학원대학교 명예총장이 국어교육과 석·박사 과정 대학원생 지원을 위한 ‘지음(知音) 이혜성 장학금’ 1억 원을 기탁했다고 7일 밝혔다. 이 명예총장은 서울대 국어교육과를 졸업한 뒤 2009년 한국상담대학원대학교 초대 총장을 지냈고, 한국청소년상담원장 등을 역임했다. 이 명예총장은 “이번 장학금이 교육적 책임감을 갖춘 국어교육 전문가를 양성하는 데 보탬이 되기를 바란다”고 말했다.

