“도요타의 WRC 3관왕 축하” 광고 낸 현대차

작년 현대차 우승땐 도요타가 광고
‘경쟁을 넘어서(Beyond Competition).’
현대자동차는 22일 도요타의 가주 레이싱 월드 랠리 팀의 2025 국제자동차연맹(FIA) 월드 랠리 챔피언십(WRC) 3관왕 달성을 축하하며 본보 등 한국 주요 언론 매체와 일본 요미우리, 아사히, 주니치 신문 등에 광고(사진)를 실었다. 도요타 팀은 이 대회에서 제조사 챔피언, 드라이버 챔피언, 코드라이버(동승자) 챔피언 부문에서 우승했다.
현대차와 도요타는 글로벌 시장에서 치열하게 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 관계다. 그럼에도 상대 회사 랠리 팀의 우승을 축하하는 광고를 실은 이유에 대해 현대차 측은 “지난해 ‘현대 쉘 모비스 월드 랠리 팀’ 소속 티에리 누빌 드라이버가 우승했을 당시 도요타에서도 축하 광고를 게재한 바 있다”며 “이에 대한 화답 차원 의미도 있다”고 답했다.
실제 두 회사는 공동 이벤트를 열며 돈독한 관계를 유지하고 있다. 지난해 10월에는 용인 에버랜드 스피드웨이에서 ‘현대 N X 도요타 가주 레이싱’ 페스티벌을 공동 개최하기도 했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
