‘K위성’ 실은 누리호, 첫 야간발사 준비 끝

어제 발사대로 옮겨져 기립 마쳐
27일 0시 55분께 우주로 향할 예정
고도 600㎞서 차세대 위성 사출
목표 궤도에 안착하면 최종 성공
한국의 독자 기술로 만들어진 한국형발사체 ‘누리호’의 4차 발사가 하루 앞으로 다가왔다. 전남 고흥 나로우주센터에서 발사를 준비 중인 누리호는 26일 연료 및 산화제 공급 등을 거쳐 27일 0시 55분경 우주로 향할 예정이다.
25일 약 50m 길이의 누리호는 비를 피해 오전 9시부터 조립동에서 발사대로 이동을 시작했다. 조립동부터 발사대는 1.8km 정도로 걸어서도 약 20분이면 갈 수 있는 거리지만 누리호의 이동에는 1시간 40분 정도가 걸렸다. 이동하는 동안 받는 작은 진동도 발사에 영향을 미칠 수 있기 때문에 무진동 차량을 이용해 시속 1.5km로 아주 천천히 이동했다. 이후 누워 있는 기체를 수직으로 세우는 기립 작업을 마치고 연료 및 산화제 공급을 위한 엄빌리컬 타워 연결까지 모두 마친 상황이다.
우주항공청은 26일 오후 8시경 발사관리위원회를 개최하고 기상 상황 및 발사 준비 상황 점검 결과 등을 종합해 발사 시각을 확정하게 된다.
이번 발사는 27일 0시 54분∼오전 1시 14분 사이에 이뤄질 예정이다. 처음으로 도전하는 야간 발사다. 박종찬 한국항공우주연구원 한국형발사체고도화사업단장은 본보와의 통화에서 “야간이라고 기술적으로 더 어려운 것은 아니다”며 “참여 인력들의 체력이나 집중력을 확인하기 위한 사전 훈련도 여러 차례 진행했다”고 했다.
남은 관건은 이날 저녁의 기상 상황이다. 의외로 비는 발사에 큰 영향을 미치지 않는다. 중요한 것은 풍속이다. 지상의 평균 풍속이 초속 15m 이상이거나 순간 최대 풍속이 초속 21m를 넘어가면 발사를 연기해야 한다. 현재 날씨 예보에 따르면 해당 시간의 풍속은 초속 1m 수준이다.
발사의 성공 여부는 27일 오전 2시 20분경이 돼야 확인할 수 있다. 주탑재위성인 ‘차세대중형위성 3호’(차중 3호)가 목표 궤도에 안착했는지를 확인한 후 최종 성공 여부가 결정된다. 차중 3호는 발사 이후 약 13분 뒤에 고도 600km에 사출될 예정이다.
2023년에 있었던 3차 발사에서는 주탑재위성이었던 ‘차세대 소형위성 2호’가 목표 궤도에 올랐지만, 부탑재위성 중 한국천문연구원의 군집 위성 ‘도요샛’ 4기 중 1기가 사출관에서 나오지 못했다. 항우연은 이번 발사에서는 사출 여부를 바로 확인할 수 있도록 사출관에 카메라 2대를 추가 설치해 총 3대의 카메라가 위성의 사출 과정을 촬영하게 된다. 박 단장은 “항우연, 한화에어로스페이스 등 모든 참여 기관 연구원들이 각자 역할을 잘 수행하고 있다”며 “국민 여러분의 많은 응원을 바란다”고 전했다.
