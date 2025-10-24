‘해양 생태계 보고’ 독도 바다서 신종 요각류 2종 세계 첫 발견

독도 인근 바다에서 세계적으로 서식이 확인된 적 없는 요각류 2종이 새로 발견됐다. 요각류는 게나 새우 같은 갑각류의 일종으로, 물이 있는 환경에 대부분 서식한다.
23일 국립호남권생물자원관에 따르면 지난달 초 독도 인근 암초와 모래 퇴적물에서 절지동물 종류인 갈고리노벌레목에 속하는 요각류 2종의 서식이 확인됐다. 연구팀 조사 결과 하나는 갈고리노벌레목 아래 새로운 분류 단위 ‘과’(왼쪽 사진)를, 다른 하나는 갈고리노벌레목, 장군여왕노벌레과 아래 새로운 분류 단위 ‘속’(오른쪽 사진)을 국제 학계에 제안할 수 있다.
요각류는 개체 수가 많아 물고기의 주요 먹이원으로 활용된다. 몸길이는 보통 1∼4mm로 매우 작아 현미경을 통해 관찰할 수 있다. 국내 서식하는 요각류는 6개 목, 1200여 종이다. 호남권생물자원관은 새로 발견된 요각류 2종에 대한 연구 결과를 내년 상반기 국제 학술지에 투고하고 새로운 분류 단계에 포함될 수 있도록 추진할 계획이다.
전채은 기자 chan2@donga.com
