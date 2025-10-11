노벨문학상 크러스너호르커이 라슬로 “현재 세상의 상태는 매우 슬퍼, 그런 쓴맛이 깊은 영감의 원천”

“그야말로 재앙 이상” 첫 수상 소감
사뮈엘 베케트의 수상 소감 패러디
국내 서점가 판매량 45배로 늘어
“현재 세상의 상태를 생각하면 매우 슬프고, 그것은 글쓰기의 가장 깊은 영감이 됩니다.”
올해 노벨 문학상을 수상한 헝가리 소설가 크러스너호르커이 라슬로(71·사진)는 9일(현지 시간) 노벨상 공식 전화 인터뷰를 통해 이렇게 밝혔다. 그는 영감의 원천을 묻는 질문에 “쓴맛(bitter)”이라며 “너무나 어두운 시기이고 이전보다 훨씬 많은 힘이 필요하다. 이 쓴맛은 다음 세대, 그 다음 세대들의 문학에도 영감이 될 수 있을 것”이라고 말했다.
이날 크러스너호르커이는 첫 수상 소감으로 “이건 그야말로 재앙 이상 이상이다”라고 밝히기도 했다. 1969년 사뮈엘 베케트(1906∼1989)가 노벨 문학상 수상 소식을 들은 후 첫마디로 뱉은 “재앙이군”에서 따온 말이었다. 그는 “정말 행복하고 자랑스럽다”며 “위대한 작가들과 시인들이 속한 그 계보에 설 수 있게 됐기 때문”이라고 말했다.
노벨상 수상을 어떻게 축하할 것이냐는 질문에는 “아직 수상 사실이 제대로 실감 나지 않아 별달리 달라질 게 없다”며 “아마 친구들과 와인이나 샴페인을 곁들여 저녁 식사를 하지 않을까 싶다”고 했다. 이어 “무엇보다도 독자들에게 감사하다”며 “책을 읽고, 즐기고, 풍요로워지는 것이야말로 이 지구에서 우리가 맞이한 매우 힘든 시기를 살아남게 해주는 더 큰 힘을 준다”고 말했다.
크러스너호르커이의 수상 소식에 국내에 출간된 그의 작품도 주목받고 있다. 전날 노벨 문학상 수상자 발표 직후부터 대표작 ‘사탄탱고’(1985년)가 교보문고, 예스24 실시간 베스트셀러 1위에 올랐다. 또 다른 대표작 ‘저항의 멜랑콜리’(1989년) ‘세계는 계속된다’(2013년) ‘벵크하임 남작의 귀향’(2016년) 등도 10일 기준 상위권을 유지 중이다. 알라딘에 따르면 수상 전 한 달간 크러스너호르커이 작품의 국내 번역서 판매량은 약 40부 수준이었으나 수상 이후 약 1800부로 느는 등 45배 증가했다.
국내에 미출간됐던 최근작 ‘헤르슈트 07769’도 내년 중 번역돼 출간될 예정이다. 2021년 출간된 이 작품은 우울감에 휩싸여 사는 주인공이 인류를 위협할 수 있는 과학적 발견을 하면서 벌어지는 이야기를 담았다.
댓글 0