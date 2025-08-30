앤디 김 “李-트럼프 협업관계 확인, 美의회도 호평”

한미 정상회담에 긍정적 평가
“대미투자 의사 밝힌것에 주목
‘脫안미경중’ 발언도 좋게 생각”
한국계 최초의 미국 상원의원으로 외교안보 전문가인 앤디 김 민주당 의원(뉴저지·사진)이 최근 한미 정상회담에 대해 “양국 대통령 간 강한 협업관계(working relationship)를 보게 돼 기뻤다”고 평가했다. 또 이재명 대통령이 워싱턴의 전략국제문제연구소(CSIS)를 방문해 ‘안미경중(安美經中·안보는 미국, 경제는 중국)’은 더 이상 어렵다고 발언한 데 대해 “미 상원과 행정부의 많은 사람들이 매우 좋게 받아들였다”고 전했다.
김 의원은 28일(현지 시간) 워싱턴 의회 건물에서 열린 한국 특파원단과의 간담회에서 “한미는 정상회담에서 매우 강력한 공통된 언어와 의지를 보여줬다”며 이렇게 밝혔다. 그러면서 도널드 트럼프 미국 대통령이 10월 말 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하겠다고 밝힌 점, 두 대통령이 한미일 3자 협력을 강조한 점을 긍정적으로 평가했다.
그는 특히 이번 정상회담에 대한 미국 워싱턴 조야의 반응이 긍정적이라고 했다. 김 의원은 “미 상원의 (일부) 양당 의원들과 대화했는데, (한미 정상회담에 대해) 매우 긍정적이라고 생각했다”며 “그들은 이 대통령이 트럼프 대통령, 백악관과의 관계를 잘 만들어갈 수 있다고 느꼈다”고 전했다.
한국이 보여준 조선 분야에서의 한미 협력 의지와 더불어 트럼프 행정부 출범 이전부터 대미 투자 의사를 보인 사실에도 주목했다. 그는 “(한국의 대미 투자 등에 대해) 모두들 매우 좋게 받아들인다. 백악관과 의회 사람들로부터 좋은 반응만 들었다”고 말했다.
이 대통령이 선뜻 동의하기 어렵다고 밝힌 주한미군의 전략적 유연성과 관련해선 “미국은 주한미군의 전략적 유연성을 확보하면서 ‘확장 억제’를 통해 한반도 방어를 도울 수 있다”고 밝혔다. 중국 부상으로 동아시아 안보 지형이 바뀐 만큼, 한국도 주한미군의 전략적 유연성에 협조할 필요가 있다는 뜻을 내비친 것.
다만, 일각에서 거론되는 주한미군 감축은 한미 간 합의가 전제돼야 함을 강조했다. 그는 “나는 한미 간에 별도 합의가 이뤄지지 않는 한 주한미군 병력 수준에 변화를 줘서는 안 된다고 생각한다”며 “만약 한국과의 사전 상의 없이 미국이 어떤 일을 일방적으로 한다면 우리의 경쟁자와 적들에게 한미동맹의 상태에 대한 나쁜 메시지를 던지게 될 것”이라고 했다.
한편, 이날 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 “트럼프 대통령이 다음 달 23일 뉴욕에서 열리는 유엔총회에서 연설할 예정”이라고 밝혔다. 이 대통령도 유엔총회 참석이 예상되는 가운데, 두 정상의 만남이 다시 이뤄질 수도 있다는 관측이 나오고 있다.
