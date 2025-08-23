고려대 안암병원, 캄보디아에 ‘K의료’ 전수

“2028년 의대 설립 100주년
고려대 안암병원이 2028년 의대 설립 100주년을 맞아 진행되는 의료기술 전수 사업의 일환으로 캄보디아 의료진을 초청해 ‘K의료’를 전수했다.
개도국 의료진 100명 연수”
22일 고려대 안암병원은 ‘글로벌 호의 펠로우십’ 목적으로 진행된 캄보디아 의료진 연수 수료식을 20일 열었다고 밝혔다(사진). 이번 연수에는 캄보디아 프놈펜 루앙메 병원 의사 쿠이 몬타 씨와 산 킴셍 씨가 참여했다. 이들은 6월 2일부터 약 3개월간 각각 병리과와 마취통증의학과에서 임상 현장 참관과 학술 및 연구 프로그램을 수행했다.
글로벌 호의 펠로우십은 고려대의료원 국제 사회공헌 사업이다. 개발도상국의 보건의료 수준 향상과 지속 가능한 의료시스템 구축이 목표다. 의료원은 2028년 의대 100주년을 맞아 총 100명의 개발도상국 의료진 연수를 진행할 계획이다.
윤을식 고려대 의무부총장 겸 의료원장은 “앞으로도 로제타 홀 여사의 생명 존중 정신을 이어받아 글로벌 의학 발전에 이바지하겠다”고 했다.
조유라 기자 jyr0101@donga.com
