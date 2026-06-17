[횡설수설/김창덕]하이닉스가 없앤 학력 제한

인공지능(AI)이 필요한 자료를 척척 찾아주고 데이터 분석은 물론 보고서까지 대신 써주는 시대다. 개발자들도 AI가 코딩한 프로그램이 제대로 돌아가는지 점검만 하면 된다. 그러다 보니 세계 각국에서는 AI가 대체 가능한 인력들에 대한 감원 태풍이 거세다. 그러나 한편으로는 AI 시대에 적합한 인재를 선점하기 위한 기업들 간 경쟁도 치열해졌다.
▷빅테크들은 완전히 달라진 인재상을 전면에 내세운다. 인류 첫 ‘조(兆)만 장자’ 반열에 오른 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 “문제를 명확하게 정의할 수 있는 사람”을 찾는다고 했다. 사티아 나델라 마이크로소프트 CEO는 “인간적인 깊이와 디지털 유연성”을 꼽았다. 자녀들에게 코딩을 가르치지 말라고 한 젠슨 황 엔비디아 CEO는 “미래의 가장 강력한 프로그래밍 언어는 인간의 언어”라고 했다. 결국 ‘인간다움’, ‘통찰력’ 등과 일맥상통하는 의미라고 전문가들은 해석한다.
▷국내에서도 최태원 SK그룹 회장이 AI 시대에는 세 가지 근육을 갖춰야 한다고 했다. 우선 질문을 통해 본질에 가까워지려는 ‘생각 근육’이다. 기술 혁신에 뒤처지지 않을 ‘적응 근육’과 다양한 파트너들과 유연하게 소통하고 협업할 수 있는 ‘공감 근육’이 그다음이다. 이런 배경 아래 AI 시대의 주역이자 수혜자인 SK하이닉스가 17일 신입사원 수시 채용부터 ‘4년제 학사 학위 이상’이라는 학력 제한을 없앴다. 생각, 적응, 공감의 삼박자를 갖춘 인재라면 고등학교만 졸업했든, 대학 재학 중이든 미리 뽑겠다는 뜻이다.
▷과거에는 명문 대학 간판이 없으면 서류심사 통과조차 어렵다 보니 고육지책으로 법에까지 차별 금지 조항이 등장했다. 1994년 시행된 ‘고용정책 기본법’ 제7조는 근로자를 채용할 때 성별, 종교, 나이, 출신 지역, 혼인이나 임신 여부, 병력 등과 함께 ‘출신학교’에 따른 차별을 막았다. 2014년에는 여기에 ‘학력’을 추가해 대졸, 고졸 등도 구분하지 않도록 했다. SK하이닉스처럼 학벌 기준을 스스로 버리는 기업이 늘면 이 법 조항은 언젠가 사문화(死文化)될지도 모른다.
▷다만 학벌을 대체할 공정한 평가 기준을 만드는 게 쉬운 일은 아니다. 문재인 정부 때 공공기관에 대대적으로 시행했던 ‘블라인드 채용’은 취지와 달리 부작용을 낳기도 했다. 지원자들이 그 학력을 얻기 위해 쏟았던 숨은 노력을 평가 절하한다는 반론이 컸고, 그것이 또 다른 ‘불공정’이라는 비판도 있었다. ‘오디션’ 형태로 소수 인력을 학력과 상관없이 채용했던 민간 기업들도 큰 효과를 보지는 못했다. SK하이닉스의 도전 역시 시행착오를 겪을 수도 있다. 하지만 AI 도구에 능수능란한 고졸 사원이 핵심 업무에서 지속적인 성과를 낸다면 채용 시장의 모습은 생각보다 더 빨리 더 큰 폭으로 바뀔 수 있다.
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