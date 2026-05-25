순종의 낙타도, 파괴의 사자도 아닌 어린이처럼… ‘본래의 나’를 찾아[강용수의 철학이 필요할 때]
동아일보
입력 2026-05-25 23:062026년 5월 25일 23시 06분
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니체가 말하는 초인(위버멘쉬)
《현대 철학자 가운데 가장 유명한 인물을 꼽으라면 단연 프리드리히 니체일 것이다. 독일에서 니체의 철학으로 박사학위를 받은 필자는 많은 사람이 니체를 좋아한다고 말하는 것에 놀라곤 한다. 무엇보다 ‘운명을 사랑하라(amor fati·아모르 파티)’라는 니체의 강렬한 문장에서 삶을 사랑할 용기를 얻는 듯하다. 니체의 저서는 반드시 출간된 순서대로 읽지 않아도 되고, 아무 쪽이나 펼쳐도 가슴을 울리는 명언 하나는 만날 수 있다는 점도 장점이다. 그래서인지 국내 서점 베스트셀러 목록에는 니체의 번역서와 잠언집이 늘 빠지지 않는다.》
니체에 매료된 사람들이 특히 좋아하는 개념이 ‘초인’, 즉 위버멘쉬(übermensch)다. 이러한 인기를 반영하듯 2025년 가수 지드래곤은 12년 만에 발표한 정규앨범명과 세 번째 월드투어명을 ‘übermensch’로 했다. 스스로를 끊임없이 극복해 새로운 인간이 되고자 하는 열망이 지드래곤이 추구하는 음악의 핵심 메시지인 셈이다. 초인은 자신의 한계를 넘어 가능성을 끝없이 확장한다는 점에서 대중이 가장 사랑하는 니체의 개념이 됐다.
초인은 니체의 ‘차라투스트라는 이렇게 말했다’에 등장하는 말이다. 산에서 내려온 차라투스트라가 광장에 모인 군중에게 “나, 너희들에게 초인을 가르치노라. 사람은 극복돼야 할 그 무엇이다. 너희들은 자신을 극복하기 위해 무엇을 했는가?”라고 설파하며 초인이 돼야 할 당위성을 강조한다. 인간은 지금 자신의 상태를 극복할 때 비로소 초인에 이를 수 있다는 뜻이다. 초인으로 나아가는 과정을 설명하는 가장 유명한 비유가 바로 낙타, 사자, 어린아이로 이어지는 정신의 세 단계 변화다.
첫 번째 단계는 권위에 복종하는 낙타의 정신(Yes)이다. 낙타는 무거운 짐을 싣고 묵묵히 사막을 건너는 동물이다. 등에 실린 짐에 대해 아무런 불만이나 불평이 없다. 오히려 타인의 명령에 더 복종하려고 무릎을 꿇는다. 니체는 이러한 낙타의 특성을 사회적 구속이나 규범을 그대로 받아들이는 타율적 정신에 비유했다. “너는 마땅히 해야 한다”는 타인의 명령에 맹목적으로 따르는 상태, 곧 노예정신을 말한다.
두 번째 단계는 바깥의 권위를 부정하고 자신의 의지대로 살아가려는 사자의 정신(No)이다. 낙타에서 변화한 사자는 자신에게 명령을 내리는 용에 맞서 싸우려고 한다. 용이 “너는 마땅히 해야만 한다”라고 할 때, 사자는 “나는 하고자 한다”라고 답하며 주체적인 삶을 선언한다. 선악 같은 가치가 이미 만들어졌다면 새로운 가치는 탄생할 수 없다. ‘신은 죽었다’는 니체의 선언처럼 사자는 기존의 가치와 권위를 철저히 부수려는 부정의 정신이다. 그러나 파괴만 할 뿐 창조할 줄 모르는 사자에 만족해선 안 된다.
세 번째 단계는 어린아이의 정신이다. 어린아이는 망각, 순진무구, 자발성, 새로운 시작, 성스러운 긍정을 뜻한다. 초인은 앞선 두 단계를 거쳐 ‘본래의 자신에 이르는 것’인데, 더 나은 어른으로 성장하는 것이 아니라 오히려 어린아이의 근원으로 되돌아감을 뜻한다.
그러나 우리 교육 현실을 보면 니체의 초인을 길러내는 일은 쉽지 않아 보인다. 무엇보다 암기가 평가의 핵심인 상황에서 어린아이처럼 쉽게 망각한다면 학습 부진아가 될 수 있다. 양심의 가책 없는 순진무구함 역시 교육 현장에서는 훈육을 통해 길들여지곤 한다.
타율을 강요하다 보면 순종적인 낙타를 길러낼 위험이 있다. 문제는 낙타에게 짐을 싣듯 학생들에게 주입하는 규범이 니체가 비판한 노예도덕과 닮아 있다는 점이다. 개인의 개성과 탁월함보다 남들과 같은 평범함, 겸손, 평등이 강조될 위험이 있다. 학생들이 낙타가 되지 않으려면 자신의 등에 올려지는 짐이 옳은지 그른지 스스로 판단할 수 있어야 한다. 경우에 따라 “아니다”라고 말하는 사자의 단호한 목소리도 낼 줄 알아야 한다.
그렇다고 모두가 낙타의 삶을 살아가는 것은 아니다. 아이돌 그룹 아이브(IVE)의 장원영은 걸그룹 활동을 시작하며 중학교를 중퇴하고 홈스쿨링을 했다. 평균성을 강조하는 학교 교육에서 벗어나 니체가 강조한 어린아이처럼 천진난만하게 뛰놀며 무대 위에서 자신의 꿈을 펼칠 수 있었다. 어린아이로 표상되는 자율성은 ‘스스로 구르는 바퀴’처럼 삶의 주인공이 자기 자신임을 인식하는 데서 시작된다. 장원영이 유행시킨 신조어 ‘럭키비키’처럼 자신의 삶을 무한 긍정하는 태도도 어린아이의 ‘성스러운 긍정’(Yes)과 닮았다.
초인을 이해하는 또 다른 키워드는 춤이다. 차라투스트라는 인간이 언젠가 “춤추는 별을 탄생시키기 위해 사람은 자신 안에 카오스(혼돈)를 지니고 있어야 한다”고 말한다. 자기 안의 혼돈을 있는 그대로 받아들이고 별의 궤도를 따라가되 가끔 벗어날 수 있는 여유가 있을 때 인생은 자유로워진다는 것이다.
한국 교육 현실에서 장원영이나 지드래곤과 같이 춤을 추듯 자유로운 영혼을 길러내는 일은 쉽지 않다. 초인이 되려면 자신의 한계를 뛰어넘어 ‘밖’으로 가는 것이 아니라 자신 ‘안’의 본성을 찾는 과정이 필요하다. 내가 좋아하는 것과 할 수 있는 것을 스스로 분명히 아는 것이 최우선이다. 자신만의 개성과 색깔, 남과의 차이를 극대화하는 것이 초인에 이르는 길이자 교육의 목표가 돼야 한다.
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