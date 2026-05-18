[신문과 놀자!/피플 in 뉴스]‘글로벌 금융통’ 신현송 한국은행 신임 총재

전 세계적인 물가 상승과 급격한 경제 변화 속에서 대한민국의 ‘경제 나침반’ 역할을 하며 주목받는 인물이 신현송 신임 한국은행 총재(사진)입니다. 그는 단순히 경제학 이론을 연구한 학자가 아니라 국제기구와 중앙은행, 정부에서 모두 경험을 쌓은 인물로 한국 경제의 불확실한 미래에 대응할 적임자로 평가받고 있습니다.
신 총재는 1959년 대구에서 태어났습니다. 어린 시절 영국으로 건너가 학창 시절을 보냈고, 영국 옥스퍼드대에서 정치학·철학·경제학(PPE) 학사를 마친 뒤 같은 대학원에서 경제학 석사와 박사 학위를 받으며 학문적 기반을 탄탄히 다졌습니다.
특히 그는 오랜 해외 생활에도 불구하고 대한민국 국민으로서 의무를 다하기 위해 한미연합사령부에서 카투사로 군 복무를 마쳤습니다. 이는 그가 국제적 감각과 국가에 대한 책임감을 동시에 갖춘 리더임을 보여 주는 대목입니다.
이후 옥스퍼드대, 런던정경대, 미국 프린스턴대 교수를 지내며 세계적인 경제학자로 성장했습니다. 또 영국 중앙은행, 국제통화기금(IMF), 국제결제은행(BIS)에서 일했고 2010년에는 대통령국제경제보좌관을 맡아 경제 정책에도 직접 참여했습니다. 이처럼 신 총재는 이론과 실무를 두루 갖춘 인물입니다.
최근 한국 경제는 물가 안정뿐 아니라 경기 회복, 환율 변동, 세계 금융시장 변화까지 함께 살펴야 하는 시대를 맞고 있습니다. 이런 상황에서 국제금융과 거시경제에 정통한 총재가 임명된 것은 한국은행이 앞으로 더 넓은 시야로 경제를 바라보겠다는 신호로 볼 수 있습니다. 특히 세계 경제와 한국 경제가 긴밀하게 연결된 지금, 그의 경험은 큰 힘이 될 수 있습니다.
그렇다면 미국의 연방준비제도(Fed) 총재와 한국은행 총재는 어떤 점이 비슷하고, 어떤 점이 다를까요.
먼저 두 기관 모두 금리 조정과 물가 안정이라는 중요한 역할을 맡고 있다는 공통점이 있습니다. 경제가 과열되면 금리를 올리고, 경기가 침체되면 금리를 낮춰 경제 흐름을 조절합니다. 다만 미국 연방준비제도는 달러를 발행하는 세계 최대 중앙은행으로, 미국의 금리 변화는 전 세계 경제에 큰 영향을 미칩니다. 반면 한국은행은 국내 경제 상황을 중심으로 정책을 결정합니다. 또 미국은 여러 지역 연방은행이 함께 운영되는 구조지만, 한국은행은 하나의 중앙은행 체제로 운영된다는 차이도 있습니다.
신 총재의 삶은 “배움은 세상을 움직이는 힘이 될 수 있다”는 사실을 보여 줍니다. 한국에서 태어나 세계 금융무대에서 실력을 인정받고, 다시 대한민국 경제를 책임지는 자리에 오른 그의 모습은 미래를 꿈꾸는 학생들에게도 큰 울림을 주고 있습니다.
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