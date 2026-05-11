[고양이 눈]함께 걷는 길

  • 동아일보

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두 노신사가 굽이진 길을 따라 걷습니다. 곧게 갈 수도 있지만 함께하는 걸음이라 되레 좋습니다. 인생의 굴곡도 멀리 보면 먼 길로 돌아온 봄일지도요.

―경기 시흥갯골생태공원에서

#노신사#굽이진 길#함께 걷기#인생 굴곡
변영욱 기자 cut@donga.com
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